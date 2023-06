Priority zamestnancov sa počas koronakrízy zmenili. O ktoré benefity majú najväčší záujem?

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci i uchádzači o prácu zmenili v tomto roku svoje priority a aktuálne na prvé miesto dostali obavy o zdravie, ekonomickú stabilitu a istotu práce.

Vyplýva to z prieskumu zamestnaneckých preferencií, ktorý vo februári a júni tohto roka uskutočnila personálna agentúra Grafton Recruitment.

Firemné bonusy

Medzi benefity o ktoré majú uchádzači najväčší záujem, patrí flexibilná pracovná doba spolu s prémiami alebo inými firemnými bonusmi, päť a viac týždňov dovolenky a v prípade robotníckych pozícií aj stravné lístky.

„Koronakríza priniesla turbulentné zmeny pre všetkých. V priebehu niekoľkých týždňov zamestnanci úplne zmenili svoje priority a očakávania. Ak im budú chcieť personalisti vyhovieť, musia od základu prepracovať niekedy aj roky budovaný systém benefitov. Často je totiž vidieť pomerne veľký rozdiel medzi tým, čo firmy poskytujú a o čo majú zamestnanci skutočný záujem,“ uviedol riaditeľ Grafton Recruitment Miroslav Garaj.





Prieskum pritom potvrdil rastúcu snahu zamestnancov chrániť svoje zdravie. „Prieskum sme realizovali v dvoch vlnách, pred vypuknutím pandémie a po ukončení núdzového stavu. Pri porovnaní výsledkov bolo zrejmé, že v júni respondentov oveľa viac priťahovali benefity, ktoré súvisia so starostlivosťou a ochranou zdravia,“ priblížil Garaj s tým, že najväčší nárast záujmu je aj o prácu z domu, zdravotné voľno, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a služobné autá.





Nie všetci ponúkali homeoffice

Pandémia ovplyvnila aj názor zamestnávateľov na prácu z domu bola. Homeoffice bol už predtým vyhľadávaný benefit, no nie každá firma ho v dostatočnej miere aj ponúkala. V čase pandémie si zamestnávatelia preverili, že funguje, a to sa odrazilo aj v zmene prístupu.





"Kým v marci sa na nedostatok práce z domu sťažovalo zo všetkých oslovených v prieskume až 40 % pracovníkov v administratíve, teraz je to len 27 %. Homeoffice pred koronou aspoň čiastočne využívalo 52 % pracovníkov v nevýrobnej sfére, v júni to už bolo 70 % oslovených. V IT firmách ide dokonca ešte o vyšší podiel," informuje personálna agentúra.





Koronakríza spôsobila aj vyššiu mieru poskytovania tzv. sick days (zdravotného voľna). V marci túto možnosť ponúkalo 57 % zamestnávateľov v administratíve, dnes to je až 65 %. So zdravím súvisí aj ďalší benefit, o ktorý v porovnaní s dobou pred koronou stúpol záujem.





Ide o nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Predtým ju ponúkali väčšinou zamestnávatelia v nevýrobnej sfére, teraz však o ňu rastie záujem aj medzi robotníkmi. Záujem o tento benefit má 65 % respondentov, no len 18 % z nich ho od zamestnávateľa aj dostane.





Personálna agentúra Grafton Slovakia vznikla v roku 2004 a v súčastnosti pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group.





Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu, homeoffice





