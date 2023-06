Prioritou samitu NATO bude ochrana východného krídla, Sklenár konzultoval aj protivzdušnú obranu Slovenska

22.6.2023 (SITA.sk) - Od samitu vo Vilniuse sa očakávajú kľúčové rozhodnutia, ktoré smerujú k adaptácii NATO na zmenené bezpečnostné prostredie. Uviedol to minister obrany Martin Sklenár, ktorý vo štvrtok v priestoroch rezortu obrany prijal admirála Roba Bauera, predsedu Vojenského výboru NATO.

Obranné plány

Spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom diskutovali o najzásadnejších otázkach pred blížiacim sa samitom NATO, a to najmä o posilnenie predsunutej obrany NATO na ochranu východného krídla. Prediskutovali aj aktualizáciu obranných plánov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Mária Precner.

„Pôjde predovšetkým o posilnenie zostavy odstrašenia a obrany na východnom krídle NATO. Konečným cieľom má byť taká spojenecká prítomnosť na východnom krídle Aliancie, ktorá bude od prvého momentu akcieschopná a teda v prípade potreby pripravená okamžite reagovať a brániť územie a obyvateľov,“ uviedol Sklenár.

Protiraketový a protivzdušný systém

Rezort obrany informoval, že s Bauerom prebrali aj otázku protivzdušnej a protiraketovej obrany. Pre Slovensko je prioritou čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vylepšenie tejto spôsobilosti.

„Okrem hľadania vlastného riešenia Slovensko podporuje aj návrh na zavedenie stáleho mechanizmu Aliancie v tejto oblasti, na základe ktorého by spojenci na rotačnej báze vysielali na východné krídlo spôsobilosti protiraketovej a protivzdušnej obrany. Práve vytvorenie systémového prístupu výrazne prispeje k ďalšiemu posilneniu kolektívnej obrany,“ uzavrel šéf rezortu obrany.

