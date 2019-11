Princ Harry s manželkou Meghan budú mať najviac dve deti, dôvodom je životné prostredie

30.7.2019 (Webnoviny.sk) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan budú mať najviac dve deti. Harry to prezradil v rozhovore pre chystané septembrové číslo britskej verzie magazínu Vogue. Dôvodom takého to rozhodnutia sú podľa Harryho obavy jeho aj Meghan o osud životného prostredia.

Rozhovor s Harrym do Vogue robila britská antropologička Jane Goodall, ktorá sa preslávila svojím životom medzi šimpanzmi v národnom parku v Tanzánii, kde sa prvýkrát vybrala ako 23-ročná v roku 1957. Celé septembrové číslo britského Vogue pritom edituje Harryho manželka, vojvodkyňa Meghan.

Maximálne dve deti

Harry sa Jane Goodall zveril s tým, že po narodení syna vidí veci už z inej perspektívy, aj tak však zotrváva pri svojom dávnejšom odhodlaní nemať veľa detí.

"Vidím to teraz už bezosporu odlišne. Ale vždy som bol o tom presvedčený, dokonca predtým, ako som mal dieťa a predtým, ako som dúfal, že budem mať deti," povedal Harry. "Nie veľa detí," nahrala mu Jane Goodall, na čo Harry odvetil: "Dve, maximálne."

Klimatické zmeny

Podľa Harryho je to, čo sa teraz deje so životným prostredím, a to, ako postupujú klimatické zmeny, "príšerné". "Už to zažívame. Sme žaby vo vode a tá sa už začína variť," varoval princ.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa zosobášili 19. mája 2018 v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor. Tento rok 6. mája privítali na svete syna Archieho Harrisona.

