Prímerie v obchodnej vojne medzi USA a Čínou začne plynúť neskôr, analytici sú stále skeptickí

WASHINGTON 4. decembra (WebNoviny.sk) - Deväťdesiatdňové obdobie na vyriešenie sťažnosti USA voči Číne v oblasti obchodu sa podľa Larryho Kudlowa, šéfa Rady ekonomických poradcov amerického prezidenta, nezačína hneď ale prvého januára.

Časový rámec upresnil Kudlow počas konferenčného hovoru s novinármi v pondelok. To poskytuje americkým a čínskym vyjednávačom dodatočný mesiac na to, aby vyriešili nezhody v otázke čínskej obchodnej politiky, vrátane sťažnosti USA na to, že Čína vyžaduje, aby zahraničné firmy výmenou za prístup na trh krajiny odovzdávali svoje technológie.

Obe strany však v tejto problematike počas predchádzajúcich rokovaní urobili malý pokrok a analytici sú skeptickí v otázke, či v nasledujúcich štyroch mesiacoch sa môže dosiahnuť prelom. Ak sa riešenie nenájde, Trumpová administratíva sa chystá zvýšiť clá na čínske tovary v hodnote 200 mld. USD z 10 percent na úroveň 25 percent.

