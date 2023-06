Primátorovi Senice Martinovi Džačovskému poslanci dočasne zvýšili na tri mesiace plat o tisíc eur

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Primátorovi Senice Martinovi Džačovskému mestskí poslanci dočasne zvýšili doterajší plat o tisíc eur na najbližšie tri mesiace. Ide o odmenu za mimoriadne nasadenie počas pandémie COVID-19 a zvládanie náročných úloh v tomto období.

Od mája do júla bude mesačný plat primátora 5 586 eur. Po uplynutí tohto obdobia sa mu plat vráti na 4 586 eur mesačne.

Poslanci ocenili zvládnuté testovanie

Tento spôsob odmeny navrhla poslankyňa Ľubica Krištofová a zahlasovala zaň väčšina poslancov mestského zastupiteľstva.

Poslanci oceňovali hlavne dobre zvládnuté testovanie na ochorenie COVID-19. „Tam, kde zlyhával štát, a zlyhával v podstate všade, suplovali to samosprávy, obce, mestá a župy,“ povedal poslanec Peter Pastucha.

Džačovský pripustil, že obdobie zvládania ochorenia COVID-19 bolo extrémne náročné, samosprávam chýbali predovšetkým informácie od štátu.

Základný plat už predtým navýšili

Vyzdvihol aktivitu Únie miest Slovenska, v rámci ktorej boli primátori prakticky v dennom kontakte.

Zo zákona je základný plat primátora Senice v tomto roku 3 637 eur, mestské zastupiteľstvo mu ho zvýšilo o 26 percent na 4 585 eur.

Zákon neumožňuje dať starostovi alebo primátorovi jednorazovú odmenu, preto Mestské zastupiteľstvo v Senici rozhodlo o zvýšení platu o ďalších tisíc eur na tri mesiace.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?