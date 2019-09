Primátor Hlohovca vstúpil do svojho druhého volebného obdobia, poslanci mu výrazne znížili plat

HLOHOVEC 10. decembra (WebNoviny.sk) – Primátor Hlohovca Miroslav Kollár (nezávislý) zložením sľubu vstúpil do svojho druhého volebného obdobia. Spolu s ním zložilo sľub aj 17 poslancov mestského zastupiteľstva.

Kollár sa v tomto volebnom období nemôže spoliehať na väčšinu v mestskom zastupiteľstve.

Poslanci mu to dali na vedomie aj pri hlasovaní o jeho plate, keď odmietli návrhy na zvýšenie základného platu vo výške 3 063 eur o 40 percent aj o 30 percent a schválili mu len základný plat.





Zarábať tak bude približne o 1 300 eur menej ako doteraz.





Kollár v stručnom príhovore pripomenul, že Hlohovec má schválený program rozvoja mesta do roku 2023. Keďže nové mestské zastupiteľstvo má výrazne zmenené zloženie ako to doterajšie, poslancom ponúkol možnosť podieľať sa na „programovom vyhlásení“, ktoré by mohli prijať už na jar budúceho roku.

V dokumente by podľa primátora mohli byť premietnuté priority všetkých poslancov, čo by umožnilo posúvať mesto efektívne dopredu.

„Primátor bez porozumenia zastupiteľstva je len polovičný primátor, zastupiteľstvo bez spolupráce s primátorom je len polovičným zastupiteľstvom,“ poznamenal. Za svojho zástupcu určil aj v tomto volebnom období Miloslava Drgoňa. Rozdielne názory na to, ako s mestom ďalej, sa prejavili aj v ďalšom priebehu rokovania ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, napríklad pri schvaľovaní štatútu komisií, ale aj v dĺžke rokovania, ktoré trvalo viac ako štyri hodiny.

