Primátor Hianik podal trestné oznámenie, v DSS Pezinok údajne zanedbali zdravotnú starostlivosť

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Pezinka Igor Hianik podal v súvislosti s aktuálnou situáciou v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Pezinku (DSS), kde bolo pozitívne testovaných 42 klientov a 5 pracovníkov na COVID-19, trestné oznámenie.

"Primátor dostal včera (13. apríla, pozn. SITA) list, v ktorom ho pisateľ upozornil na vážnu situáciu, ktorá predchádzala medializovaným udalostiam v DSS Pezinok," uviedlo mesto a doplnilo, že aj napriek tomu, že DSS Pezinok nepodlieha kompetencii mesta (jeho zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, pozn. SITA).

Údajné zanedbávanie zdravotnej starostlivosti

Vzhľadom na závažnosť informácií uvedených v tomto liste primátor požiadal Policajný zbor SR o prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia zdravia neznámym páchateľom.

"Včera 13. apríla večer som dostal e-mail, ktorého prílohou bol list. Adresát listu v ňom píše o zanedbávaní zdravotnej starostlivosti zo strany vedenia DSS, keďže personál DSS opakovane upozorňoval vedenie domova na zhoršený zdravotný stav niektorých klientov už od 21. marca. Tiež v ňom boli uvedené konkrétne príklady porušovania pokynov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a rovnako bola v liste informácia o úmrtí jedného z klientov domova," uviedol primátor Pezinka Igor Hianik.

"Vzhľadom na závažnosť obsahu uvedených informácií, ako aj vzhľadom k tomu, že v DSS Pezinok pracuje 36 zamestnancov z Pezinka, požiadal primátor orgány činné v trestnom konaní o prešetrenie týchto informácií z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia zdravia neznámym páchateľom," uviedlo mesto.

Pozitívne otestovali 47 ľudí

Primátor na pondelkovej mimoriadnej tlačovej konferencii uviedol, že krízový štáb mesta odporučil kontaktovať ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a kompetentné úrady so žiadosťou o zriadenie mobilnej testovacej jednotky na území mesta.

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku bolo v pondelok pozitívne testovaných 47 osôb. Ide o 42 klientov a päť zamestnancov DSS. Ďalších 36 zamestnancov a 9 klientov má byť otestovaných v priebehu dneška.

Sedem klientov DSS je hospitalizovaných na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave, jeden z nich je na umelej pľúcnej ventilácii. Domov sociálnych služieb je v karanténe, priestor monitoruje polícia.

