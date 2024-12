Prigožin neprežil pád lietadla v Rusku, zahynulo 10 ľudí (video)

23.8.2023 (SITA.sk) - V ruskej Tverskej oblasti sa v stredu večer zrútilo súkromné lietadlo, ktoré podľa nepotvrdených správ patrilo zakladateľovi ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenijovi Prigožinovi.

Lietadlo smerovalo z Moskvy do Petrohradu a na palube bolo sedem cestujúcich a traja členovia posádky. Nehodu nikto neprežil a na palube mal byť aj Prigožin.

A private jet belonging to Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed with all passengers and crew reportedly dying upon impact. #Prigozhin #Wagner pic.twitter.com/qWudAUcn1d

??Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.

All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh