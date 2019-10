Prieskum ukázal, akú podporu by mala Kiskova strana vo voľbách, ak by ju založil

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska sa vyjadril aj k exkluzívnemu prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3, ktorý zisťoval, aký majú ľudia názor na politickú budúcnosť Andreja Kisku.

Otázka znela: Ak by Andrej Kiska založil novú stranu, volili by ste ju v najbližších parlamentných voľbách? Z výsledkov vyplýva, že Kiskovu stranu by určite volilo deväť percent respondentov, pravdepodobne by jej dalo hlas 31 percent ľudí.

Pravdepodobne by ju nevolilo 19 percent oslovených a 36 percent respondentov by Kiskovu stranu určite nevolilo. „Cítim veľký záväzok - 40 percent ľudí si vie predstaviť moju ďalšiu angažovanosť v politike. Sľúbil som, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby po ďalších parlamentných voľbách malo Slovensko slušnú a spravodlivú vládu. A svoj sľub dodržím,“ komentoval prieskum Kiska.

