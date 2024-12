Prieskum: Oveľa vyššie výdavky má 56 percent Slovákov, 40 percent rast cien nezvláda

Výrazne vyššie výdavky hlási šesť z desiatich Slovákov, ďalších 35 % pociťuje ich miernejší nárast.

Pritom sa 60 % obáva, že budú mať problémy so splácaním úverov, štvrtina sa toho obáva veľmi a 5 % takéto problémy má. Hoci 40 % ľudí zvýšené výdavky pokryje, 36 % siaha na úspory, takmer 15 % musí niektoré výdavky výrazne obmedzovať.

Informoval o tom poskytovateľ financovania Home Credit Slovakia na základe reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre nich od 13. do 17. októbra realizovala prieskumná agentúra STEM/Mark na vzorke slovenskej populácie 506 respondentov od 18 do 64 rokov.

V poslednom roku zaznamenalo výrazne vyššie výdavky 56 % opýtaných, ukázal prieskum. "Ďalších 35 % uviedlo, že sa ich celkové výdavky na chod domácnosti trochu zvýšili a 7 % je s výdavkami približne na rovnakej úrovni. Našli sa však aj 2 % takých, ktorí tvrdia, že sa im v porovnaní s minulosťou o niečo znížili," približuje analytik trhu zo spoločnosti Jaroslav Ondrušek.

Najväčší nárast životných nákladov ľudia v dopytovaní uviedli pri nákupoch v potravinách a drogérii, kde pociťuje výrazné zvýšenie cien 67 % opýtaných, ďalších 25 % hovorilo o miernom raste cien. Medzi ďalšie položky, kde ľudia postrehli najvýraznejší nárast cien, patria okrem energií, napríklad aj vyššie výdavky na letnú dovolenku.

Doplnila, že ak by sa Slováci dostali do problémov so splácaním súčasných úverov, najviac z nich, 43 %, by si hľadalo dodatočnú prácu a takmer 40 % by sa obmedzilo. Tretina by požiadala o zníženie splátky pôžičky. Majetok by rozpredávalo 13 %.

"Ak sa u ľudí objavia akékoľvek problémy so splácaním svojich záväzkov, ihneď by mali o tom informovať spoločnosť, v ktorej si požičali a požiadať ju o pomoc," uviedol ombudsman klientov firmy Miroslav Zborovský. "Ak už niekomu pôžičky doslova prerastajú cez hlavu, riešením môže byť aj ich konsolidácia, čo je zlúčenie viacerých pôžičiek dohromady, na čom sa dá ušetriť," uzavrel.

