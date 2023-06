Priemyselná produkcia sa bude podľa analytikov znižovať aj naďalej, klesla už o 8,6 percenta

Priemyselná produkcia na Slovensku by mala pokračovať v poklese podľa odhadov analytikov aj v ďalších mesiacoch. Oživenie by malo prísť až s blížiacim sa záverom roka. V januári dosiahla produkcia priemyslu podľa Štatistického úradu SR najnižší januárový výkon od roku 2017. Vykázala medziročný pokles o 8,6 % a klesá už niekoľko mesiacov.

Nižší dopyt po výrobkoch

„Smerom nadol bude aj v ďalších mesiacoch produkcia našich priemyselníkov ťahaná slabším zahraničným dopytom a narušením dodávateľských reťazcov, ktoré je spôsobené vojnou na Ukrajine,“ povedala analytička 365.bank Jana Glasová.

Vysoká inflácia spôsobuje podľa nej pokles kúpyschopnosti a spotreby domácností, čo znamená nižší dopyt po výrobkoch, nižšiu priemyselnú produkciu a pokles ekonomického rastu. A citeľné už začína byť podľa nej aj sprísňovanie menových politík a zvyšovanie úrokových sadzieb.





„Prvý polrok tohto roka bude preto pre našich priemyselníkov ešte náročným obdobím. Počas druhého polroku by však mohol byť náš priemysel podporený zlepšovaním ekonomického prostredia a zotavením zahraničného dopytu,“ skonštatovala Glasová.

Oživenie aktivity v priemysle

Analytici Slovenskej sporiteľne v súčasnosti očakávajú, že v závere roka by mohlo prísť k citeľnejšiemu oživeniu aktivity v priemysle, pričom silnejšie ekonomické oživenie, prirodzene spojené aj s rastom priemyslu, očakávajú v roku 2024.





„Nateraz tak do popredia vystupujú dve zásadné otázky. Prvou z nich je zabezpečenie energií do nasledujúcich rokov, dostatočná diverzifikácia zdrojov či dodávateľov a z toho vyplývajúce upokojenie cien na trhoch,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Stabilizácia energetického šoku

Druhou zásadnou otázkou podľa neho je udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu najmä v kontexte cien energií a snahy vlád po celom svete pomáhať domácim priemyselníkom.

„Zásadnejšie oživenie neočakávame ani do konca prvého štvrťroka. Stabilizácia energetického šoku a postupné zotavenie externého dopytu by však mali smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa postupne mal vyhrabať z červených čísel,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.





V medziročnom porovnaní bude od jari čísla priemyslu vylepšovať podľa neho i bázicky efekt v energetike. V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch.

