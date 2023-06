Priemysel počas januára zaznamenal pokles tržieb, stavebníctvo medziročne stúplo o 20,1 percent

Priemysel zaznamenal v januári medziročný pokles tržieb o 4,7 %. Najdôležitejšiemu odvetviu v štruktúre ekonomiky sa tržby dostali do mínusových hodnôt po ôsmich mesiacoch nepretržitého rastu. Pokles podľa Štatistického úradu SR evidovala väčšina zo šestnástich odvetví priemyslu.

O 15,3 % klesli tržby aj vo výrobe počítačových výrobkov a miernejšie aj vo výrobe kovov. Naopak, tržby priemyslu podržali plusové hodnoty vo výrobe dopravných prostriedkov o 7,4 %.

Tržby vo vybraných trhových službách boli v januári nižšie o 7,2 %. Po plusovom decembri sa tak vrátili k poklesom v predošlých mesiacoch.

Najvýraznejší takmer štvrtinový útlm mali podľa úradu administratívne a iné obchodné pomocné činnosti. V objemovo menších činnostiach v oblasti cestovný kancelárií pretrvával len pozvoľný návrat do hodnôt pred pandémiou, medziročný rast síce predstavoval 47,8 %, stále však zaostával za januárom 2020.

Podniky dopravy a skladovania po decembrovom spomalení v januári opäť nabrali na dynamike a vrátili sa k dvojcifernému medziročnému rastu aktuálne na úrovni 12,7 %.

Rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia, pričom na pozitívnom výsledku sa podieľali predovšetkým objemovo najvýznamnejšie zložky, a to pozemná doprava vrátane dopravy potrubím, ako aj skladové a pomocné činnosti. Oboje evidovali rast o viac než 10 %.

Odvetvie informačné a komunikačné činnosti si udržiavalo šiesty mesiac po sebe stabilný dvojciferný medziročný rast tržieb. V januári boli medziročne vyššie o 11,5 %.

Najvýraznejší podiel na celkovom pozitívnom výsledku malo počítačové programovanie, ako aj telekomunikácie, obe s rastom o viac než 13 %.

Tržby v stavebníctve po trojmesačnom období poklesov vykázali v januári pozitívnu bilanciu. Medziročne stúpli podľa úradu o rekordných 20,1 %. Bolo to však v dôsledku nízkej porovnávacej základne v januári 2022 aj 2021.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz