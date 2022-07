Priemerný starobný dôchodok na Slovensku nad 700 eur. Kedy by mohol byť realitou?

Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. „Pre štát by to znamenalo dodatočné výdavky na valorizáciu v roku 2024 vo výške 1,3 miliardy eur a v roku 2025 ďalších 0,3 miliardy eur v porovnaní s tým, ak by sa penzie vôbec nevalorizovali,“ tvrdí inštitút.