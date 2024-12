Prideľovanie mestských nájomných bytov v Bratislave sa bude riadiť novými pravidlami

Bratislavskí mestskí poslanci schválili minulý týždeň nové pravidlá pre nájom mestských bytov. Tie majú nahradiť viac ako 16 rokov staré všeobecne záväzné nariadenie, ktoré už dnes predstavuje zastaralý systém prideľovania mestských bytov. Mesto hovorí o zvýšení dostupnosti a efektívnom využívaní bytového fondu, ale aj transparentnom procese prideľovania nájomných bytov.

Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, ktorý má stanoviť jasné pravidlá bytovej politiky, vypracovali po širokej odbornej participácii. Nové nariadenie obsahuje príklady dobrej praxe zo zahraničia, metodiky prevencie straty bývania a základné princípy sociálneho bývania.

„Po takmer 17 rokoch meníme pravidlá prideľovania mestských bytov tak, aby korešpondovali s mestskou bytovou politikou a reagovali na bytovú situáciu žiadateľov o bývanie a zároveň sme dokázali podporiť zamestnancov v potrebných profesiách pre chod mesta,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová.

Nájomné byty na Terchovskej ulici v Ružinove – vizualizácia

Podľa nových pravidiel budú mestské nájomné byty rozdelené do štyroch kategórií:



Byty pre osoby zabezpečujúce služby vo verejnom záujme – byty pre domácnosti zamestnancov zabezpečujúcich na území Bratislavy zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov.



Dostupné bývanie – byty určené pre osoby znevýhodnené na trhu s bývaním, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi.



Dostupné bývanie s podporou – byty určené pre najviac ohrozené osoby znevýhodnené na trhu s bývaním, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi a ich situácia si vyžaduje určitý druh podpory.



Byty zvláštneho určenia (bezbariérové byty) – byty určené pre domácnosti, ktorých členom je osoba s telesným, alebo iným znevýhodnením.





Po novom sa tiež upravia podmienky oprávnenosti pre pridelenie mestského bytu, napríklad zavedenie hornej hranice príjmu. Podľa novej úpravy mesačný príjem celej domácnosti žiadateľa nesmie prevyšovať päťnásobok životného minima.





Mení sa tiež zloženie a činnosť bytovej komisie, ktorá je odborným poradným orgánom a bude zabezpečovať tiež kontrolu dodržiavania pravidiel prideľovania nájomných bytov. „Spôsob výberu budúcich nájomcov zo zoznamu žiadateľov bude transparentný, s jednoznačne vymedzenými kritériami a detailne opísaným bodovým hodnotením vylučujúcim subjektívne, či svojvoľné posudzovanie alebo zásahy,“ konštatuje mesto v uznesení.

Upraví sa maximálna dĺžka doby nájmu a zruší sa možnosť uzavretia zmluvy o nájme na dobu neurčitú. Zároveň sa zruší aj možnosť odkúpenia nájomného bytu do osobného vlastníctva žiadateľa. Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať na dobu určitú v trvaní maximálne troch rokov, s možnosťou opakovaného predĺženia.





Zmluvy o nájme bytov uzavreté pred účinnosťou nariadenia budú priebežne predlžované, resp. novo uzatvárané v zmysle nového nariadenia. Zmluvy o nájme uzavreté na dobu neurčitú zostanú bezo zmeny. Nové schválené nariadenie sa vzťahuje aj na byty hlavného mesta zverené do správy mestských častí. Nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2024.

Plánujú výstavbu 3-tisíc nových bytov

Hlavné mesto aktuálne vlastní 876 nájomných bytov, ďalších asi tisíc bytov je zverených do správy mestským častiam. „Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, preto systematicky pracujeme na rozšírení fondu mestských nájomných bytov rôznymi spôsobmi,“ uvádza magistrát.

Bytový fond rozširuje mesto rekonštrukciou zanedbaných mestských bytov, vlastnou výstavbou nájomných bytov, ale aj zmenou územného plánu a?nastavením nových pravidiel spolupráce s developermi, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu až 3?000 nových bytov, vrátane nájomných.





„Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi zasa zlepšujeme aj v spolupráci s majiteľmi bytov prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry, ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania,“ dodáva mesto.





Koncom leta spustili výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v?Petržalke. „V súčasnosti máme rozpracované projekty na výstavbu zhruba 400 bytov. Spoločne s ďalšími nástrojmi na rozvoj bytového fondu by sme chceli mať do roku 2030 v správe zhruba 2 400 nájomných bytov,“ uzatvára mesto.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.