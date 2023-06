Príčiny bolesti v ústach môžu byť rôzne. Rozhodne ich však nepodceňujte

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Boľavý zub je asi prvé, čo nám napadne v prípade bolesti v ústach. No nie vždy je prameňom bolesti práve tento problém.

Zápal ďasien

Zápal ďasien najčastejšie vzniká v dôsledku nedostatočnej hygieny. Jeho pôvodcom je povlak, ktorý sa postupne usádza v ústach v dôsledku nedostatočného čistenia. Ten následne spôsobuje zápal, prípadne sa zmení na zubný kameň a vedie k ustupovaniu ďasien.

Zapálené ďasno je opuchnuté, začervenané, bolestivé a v mieste opuchu môžu mať aj vyššiu teplotu. Najlepšou prevenciou vzniku zápalu ďasien je preto dôsledné čistenie zubov v kombinácii s pravidelnou dentálnou hygienou.

Zápal hrdla

So zápalom hrdla sa minimálne raz v živote stretne asi každý. Toto ochorenie sa prejavuje typickým škriabaním či bolestivosťou hrdla pri rozprávaní a prehĺtaní. Pri väčšom postihnutí môže zapálené hrdlo aj znemožniť príjem potravy.

Pôvod zápalu môže byť rôzny – baktérie, vírusy. Obvykle však ide o banálne ochorenie, ktoré ustúpi do pár dní.

Bolesť trojklanného nervu

Bolesti pri zápale trojklanného nervu mnohí označujú za jedny z najnepríjemnejších bolestí vôbec. Táto bolesť sa prejavuje nečakanými bolestivými atakmi pripomínajúcimi skopanie elektrickým prúdom. Bolesti sú tak prudké, že postihnutý má problém s každodenným fungovaním aj so spánkom.

Jedným zo symptómov zapáleného trojklanného nervu je aj bolesť zubov, pričom postihnutý má problém určiť, ktorý zub ho vlastne bolí. V niektorých prípadoch môže byť za podráždeným trojklanným nervom aj hlboký zubný kaz, no pravý zápal trojklanného nervu nemá svoj pôvod v zuboch.

Afty

Biele, prípadne nažltnuté vriedky do veľkosti až jedného centimetra sa najčastejšie objavujú na vnútornej strane tváre alebo spodnej strane jazyka. Najčastejšie trápia ľudí s oslabenou imunitou. Boľavé vriedky pri symptomatickej liečbe zmiznú do pár dní, no dovtedy vedia dosť znepríjemniť rozprávanie aj konzumáciu jedla.

Ako prevencia proti vzniku áft sa odporúča zvýšený príjem vitamínov zo skupiny B.

Bolesť zubov

Bolesť zuba môže mať rôznu intenzitu a dôvod. Kým niekto pravidelne bojuje s jemnou bolesťou zubov v dôsledku precitlivenosti, iného môže prekvapiť náhla a prudká bolesť. Akútna neutíchajúca bolesť zuba by mala byť vždy dôvodom na návštevu zubnej ambulancie.

Čím viac sa ju totiž budete snažiť potláčať, tým môže byť postupne problém väčší. A aj z malého ľahko ošetriteľného zubného kazu sa časom môže stať zápal koreňových kanálikov a môže viesť až k strate zuba.

Problémy s čeľustným kĺbom

Čeľustný kĺb predstavuje spojenie medzi spánkovou kosťou a dolnou čeľusťou. Vďaka svojej zložitej stavbe nám čeľustné kĺby umožňujú pohyby pri rozprávaní, žuvaní, a hryzení. V priebehu života postupne môže dôjsť k rôznemu opotrebovaniu tohto kĺbu, čo sa môže prejaviť nepríjemnou bolesťou aj problémom s otváraním úst.

Príčina problémov s čelustným kĺbom môže mať rôzny pôvod – degeneratívne procesy, zranenie, ochorenie žuvacích svalov, rôzne ankylózy. Problémy s čeľustnými kĺbmi zvyčajne patria do kompetencie stomatochirurgie. Liečba môže byť rôzna od obstrekov až po chirurgický zákrok.

Bolesť v ústach môže mať rôzny pôvod. Najmä v prípade dlhotrvajúcich neurčitých bolestí je diagnostika o niečo komplikovanejšia. V takomto prípade vás môže čakať aj návšteva viacerých odborníkov – stomatológa, neurológa či imunológa. V každom prípade však platí, že bolesti v ústach vedia byť nepríjemné a nemali by sme ich podceňovať. Pretože aj prvotný malý problém môže kvôli podceneniu prerásť do problému, ktorý si bude vyžadovať dlhodobú liečbu. A v tom najhoršom prípade môže zanechať aj nejaké dôsledky. Počuli ste už o napríklad o zápale okostice či dokonca mozgu z pokazeného zubu?

