Príchod pracovnej sily zo zahraničia nemá byť na úkor nezamestnaných na Slovensku, tvrdí Richter

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská vláda nemá záujem dovážať lacnú pracovnú silu zo zahraničia. Na štvrtkovej tlačovej besede to v súvislosti so schválením stratégie pracovnej mobility cudzincov na Slovensku uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie podľa neho nemá byť na úkor nezamestnaných na Slovensku.

"Nejde o otváranie hraníc pre všetkých," zdôraznil. Pôjde podľa neho len o zrýchlený proces prijímania pracovníkov z tretích krajín v okresoch na Slovensku, v ktorých je miera nezamestnanosti pod 5 %. Slovensko podľa ministra práce naďalej zostane krajinou, ktorá reguluje prísun pracovníkov z tretích krajín.

Regulácia pracovnej mobility

Minister práce zdôraznil, že stratégia hovorí o plánovaní, riadení a regulácii pracovnej mobility pracovníkov z tretích krajín, vrátane kontroly v tejto oblasti. "Cieľom nie sú utečenci, ani žiadatelia o azyl," tvrdí šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Na prijatí stratégie prijímania pracovníkov z krajín mimo Európskej únie sa podľa neho dohodli odborári so zamestnávateľmi. "Je to celospoločenská potreba, aby sa nestalo, že odíde investor preto, že nemá dostatok kvalifikovanej pracovnej sily," zdôraznil.

Upozornil na regionálne rozdiely na Slovensku, keď na západe Slovenska pretrváva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na Slovensku je síce podľa neho okolo 180 tisíc nezamestnaných, avšak ich štruktúra a vzdelanie nezodpovedá dopytu na trhu práce.

Návrh pracovnej mobility cudzincov

Jednotlivé krátkodobé opatrenia by podľa neho mali príslušné ministerstvá do mesiaca predložiť v podobe legislatívnych návrhov na rokovanie vlády. Tieto legislatívne návrhy by pritom parlament podľa Richtera schvaľoval v skrátenom legislatívnom konaní, pričom do Národnej rady by sa táto legislatíva mala dostať do konca tohto roka.

Vláda v stredu schválila návrh stratégie pracovnej mobility cudzincov na Slovensku. Stratégia obsahuje opatrenia, ktoré majú uľahčiť príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie na slovenský pracovný trh. Tieto opatrenia budú podľa rezortu práce dočasné a mimoriadne a sú reakciou na aktuálny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Ministerstvo práce však pripúšťa, že vláda neskôr zváži, či tieto opatrenia ponechá.

"Cieľom je vytvorenie prostredia, kde trh práce nebude brzdou, ale katalyzátorom udržateľného ekonomického rastu prostredníctvom kvalitných a vysokokvalifikovaných ľudských zdrojov umožňujúcich Slovensku súperiť o investície vysokej pridanej hodnoty," zdôvodnil rezort práce prijatie stratégie.

S opatrením nesúhlasia zamestnávatelia

Medzi krátkodobé opatrenia patrí skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z najviac 90 dní na najviac 30 dní od doručenia žiadosti. Zamestnávateľom sa má zaviesť povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad práce. S týmto opatrením nesúhlasí Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), keďže to považuje za zbytočnú administratívnu záťaž pre zamestnávateľov.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, ako aj okresov, ktorých sa to týka, by sa mal po novom aktualizovať štvrťročne, a nie ročne ako v súčasnosti.

Ďalším opatrením je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Podmienka informovania o dosiahnutom vzdelaní sa má ponechať len pre regulované povolania, ako sú zdravotnícke, právnické alebo pedagogické povolania.

Jednotná dĺžka obdobia

Povinnosť cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie ubytovania sa má zrušiť v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave. Prehodnotiť sa má počet prekladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Súčasťou stratégie je aj návrh na zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely udelenia rôznych druhov povolení na zamestnanie. Túto lehotu v dĺžke 5 rokov považujú zamestnávatelia za neprimerane dlhú.

Dlhodobým opatrením má byť zváženie systému príchodu pracovnej sily na základe národných víz udeľovaných na obdobie jedného roka. Tento postup by sa stanovil pre zamestnania s nedostatkom pracovnej sily s ďalšími vopred určenými parametrami, ako sú vybrané krajiny a vybrané počty pracovníkov. Vláda by tiež mala zvážiť zvedenie definície sociálneho dampingu do slovenskej legislatívy. To sa však nepozdáva RÚZ.

"Sociálny damping je neurčitý pojem, bez ustáleného významu, a ako taký môže byť len ťažko aplikovateľný v praxi," upozorňuje zamestnávateľská únia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !