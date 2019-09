Príchod Mikuláša obmedzí dopravu v Poprade, mesto upozorňuje na uzávierku niektorých ulíc

POPRAD 4. decembra (WebNoviny.sk) – V Poprade je už všetko pripravené na Príchod Mikuláša, ktorý príde medzi deti už v stredu 5. decembra o 17:00. Zvýšená návštevnosť centra si preto vyžiada viaceré dopravné obmedzenia.

Dopravu uzavrú pre pyromuzikálny ohňostroj

Príchod Mikuláša je najväčším podujatím Popradských Vianoc, ktoré sa cez víkend začali otvorením Adventného mestečka. Ľudí okrem bohatého programu privádza na námestie aj rozsvietenie vianočného stromčeka a pyromuzikálny ohňostroj.

A práve z dôvodu použitia pyrotechniky bude v rámci preventívnych opatrení zhruba polhodinová úplná uzávierka premávky na viacerých úsekoch ciest – na Levočskej ulici – úsek od križovatky so Štefánikovou ul. po križovatku s Francisciho ul. a s časťou Ulice popradskej brigády, v čase od 17:20 do 17:50 resp. do ukončenia ohňostroja.

Bezplatná doprava

Ako informoval hovorca Mesta Poprad Marián Galajda, uzávierka ovplyvní aj linky Mestskej hromadnej dopravy (MHD) Poprad, ktorá bude v tento deň bezplatná. Radnica preto vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta, aby využili na prepravu do centra spoje MHD.

Pódium bude umiestnené vo východnej časti námestia, veľkoplošná obrazovka sa bude nachádzať pri vstupe na námestie z Ul. Joliota Curie. Príjemnú atmosféru na námestí dotvoria fotoateliéry v medzikostolí, v ktorých sa budú môcť deti fotiť s Mikulášom, chýbať nebude ani mikulášske sladké prekvapenie pre všetky deti.





