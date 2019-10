Príchod Jaguaru Land Rover do Nitry znížil nezamestnanosť, podľa Richtera ide o vynikajúci výsledok

NITRA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Nezamestnanosť v Nitrianskom samosprávnom kraji klesla vo februári na 3,14 percent. Za marec by mali byť čísla vplyvom začiatku sezónnych prác ešte nižšie. Kraj bol pritom na prelome milénia na chvoste rebríčka v počte nezamestnaných.

„Po Košickom kraji sme boli na tom najhoršie. Keď sa pozrieme na tie čísla dnes, vidíme ohromný pozitívny rozdiel,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Vyzdvihol, že v súčasnosti sa vylepšuje sociálny profil ľudí v regióne a zároveň sa vyvíja tlak na mzdy, čo štartuje ekonomiku.

Nulová nezamestnanosť sa nedá dosiahnuť

„Je pravda, že na juhu máme trošku problémy, ale na severe kraja je to absolútne optimálne, pretože nulová nezamestnanosť sa nedá dosiahnuť. Ja som mimoriadne spokojný so situáciou, aj keď sa to už začína preklápať na tú druhú stranu a zamestnávatelia hľadajú pracovnú silu,“ zhodnotil Belica.

Firmy majú problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, vypomáhajú si pracovníkmi zo zahraničia. Najväčší dopyt po pracovnej sile je momentálne v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, a to zo strany zamestnávateľov v oblasti priemyslu.

Podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera ide v prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja o vynikajúci výsledok, na ktorom sa odrazil nielen príchod veľkého investora – automobilky Jaguar Land Rover a mnohých ďalších naviazaných firiem.

„Keď automobilka prichádzala a bol tu priestor na prípravu potrebných vecí a štátnu pomoc, mal Nitriansky kraj nezamestnanosť na úrovni vyše 12 percent, takže to bolo celkom prirodzené, žiaduce a potrebné. Pozitíva sa prejavili,“ povedal Richter v utorok na veľtrhu práce Job Expo v Nitre.

Rozdiel medzi južnými a severnými okresmi

Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti bola vo februári 2019 v Trnavskom kraji , kde dosiahla 2,44 percenta. Za ním nasledovali Bratislavský kraj s 2,74 percentami, Trenčiansky kraj s 2,98 percentami a Nitriansky kraj s 3,14 percentami. Najvyššiu mieru nezamestnanosti mali na východe Slovenska v Prešovskom kraji - 8,98 percenta a v Košickom kraji 8,23 percenta.

Ako informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič, v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja badať rozdiel medzi južnými a severnými okresmi.

„Kým v okrese Nitra je miera evidovanej nezamestnanosti za február 2,4 percenta, čo je naozaj už pod úrovňou poučky ako ideálnej nezamestnanosti, tak najvyššiu mieru nezamestnanosti majú na juhu v okrese Komárno, ale aj tam je 4,56 percenta a klesajúci trend zaznamenávame aj za marec,“ uviedol. Pre porovnanie, v roku 2000 bola v okrese Nitra nezamestnanosť na úrovni 16,8 percenta a v okrese Komárno 24,03 percenta.

