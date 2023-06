Pri útokoch na spojencov sa Lukašenko neštíti ani zneužívať ľudí na úteku

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Bieloruskej republiky Alexander Grigorovič Lukašenko sa pri hybridných útokoch na spojencov z Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) neštíti ani zneužívať ľudí na úteku.

Počas druhého dňa pracovnej cesty v Litve to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV SR) Martin Klus. MZV SR o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor rezortu.

„To, čo sa deje na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom, je súčasťou vážnych hybridných útokov proti členským štátom EÚ. A je to tiež vrchol cynizmu nedemokratického bieloruského systému, ktorý už nemá žiadnu legitimitu. Alexander Lukašenko ‚obchoduje s nešťastnými ľuďmi v núdzi‘, vytláča ich do nedôstojných podmienok v lesoch a v chlade, núti ich nelegálne prekračovať hranice a zneužíva ich ako nástroj politického boja s cieľom destabilizovať EÚ,“ povedal Klus.

Alarmujúca situácia

Štátny tajomník sa podľa svojich slov na vlastné oči presvedčil o zneužívaní situácie zo strany bieloruského prezidenta. Situácia s migrantami smerujúcimi na územie EÚ je podľa neho alarmujúca a s prichádzajúcou zimou sa môže ešte zhoršovať.

Klus považuje za nutné vystríhať zúfalých ľudí na úteku pred bezohľadnými a nebezpečnými praktikami bieloruského systému, pašerákov, a podľa možnosti adekvátne potrestať všetkých zodpovedných.

Spolu s litovskými partnermi Klus navštívil vonkajšiu hranicu EÚ a stretol sa aj so štyrmi príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorí v rámci misie Frontexu pomáhajú pri ochrane litovsko-bieloruských hraníc.

Vzhľadom na limitované a vyčerpané kapacity si túto pomoc zo strany Slovenska Litovčania podľa neho veľmi vysoko cenia. Slovensko už poskytlo Litve aj dve humanitárne zásielky.

Pokračuje v represiách

„Naďalej pritom pevne veríme v európsku budúcnosť Bieloruska, čo som zdôraznil aj na stretnutí s bývalou bieloruskou prezidentskou kandidátkou a exilovou opozičnou líderkou Svetlanou Cichanovskou. Žiaľ, je evidentné, že Alexander Lukašenko naďalej pokračuje v represiách voči vlastným občanom a zastrašovaní opozície či občianskej spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií a nezávislých médií,“ uviedol Klus.

Dodal, že je potrebné rozlišovať medzi režimom bieloruského prezidenta a ľudom v Bielorusku, ktorý túži po slobode a demokracii.

Zdroj WebNoviny.sk

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby," uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať," dodal Migaľ.