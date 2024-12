Pri Rainerovej chate rastú ďalšie diela zo snehu, po trojmetrovej kraslici pribudne aj horský vodca (foto)

Tohtoročná štedrá nádielka snehu umožnila chatárovi a vysokohorskému nosičovi Petrovi Petrasovi vytvoriť po betleheme pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách aj ďalšie diela zo snehu.

Okolie už zdobí socha sediaceho nosiča vysoká približne tri metre.

Onedlho bude dokončená aj 3,5 metra vysoká veľkonočná kraslica. Ako ďalej Petras povedal pre agentúru SITA, v týchto dňoch pracuje na jej zdobení. Po nej sa pustí do sochy horského vodcu.

Každoročná tradícia

V regióne známy vysokohorský nosič vytvára sochy zo snehu pri chate na Starolesnianskej poľane každoročne. Ich počet závisí od množstva snehu.

„Pri korpuse mi pomáha syn alebo kamarát, pretože je potrebné naložiť veľkú kopu snehu do debnenia. Následne to musíme ubiť, premrzne to, a potom to už vyrezávam sám,“ opísal.

Pripravovaná socha horského vodcu by mala mať podobu Klimenta Bachledu (1849-1910), poľského gorala a horského vodcu. Práve súčasťou Rainerovej chaty je malá expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierka starého horolezeckého náradia a starých lyží.

Sochy musí stále opravovať

Svoju formu si udržiava aj betlehem zo snehu, ktorý dokončil Petras ešte pred Vianocami. Po dobudovaní mal výšku 3,8 metra, šírku 4,6 metra a hĺbku 3,6 metra.





„Betlehem je stále krásny, no potrebujem opraviť sochy v ňom, aby boli v perfektnom stave najmä počas východoslovenských jarných prázdnin,“ dodal.





Po dokončení sochy horského vodcu sa chatár do ďalších pustiť neplánuje. Podľa jeho slov už bude svoje diela len opravovať.

„Musím tak robiť každý deň. Ľudia si nevedia ustriehnuť deti alebo niektorí ani sami seba, pichajú do toho lyžiarskymi palicami, prirábajú tam šišky, poškodia to,“ zhodnotil. Ešte koncom decembra pobúrilo verejnosť, keď opitý vandal polial postavy v betleheme červeným vínom.





Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998, odkedy slúži verejnosti. Jej chatárom je v súčasnosti syn Petra Petrasa. Nachádza sa asi polhodinu chôdze od strediska Hrebienok. Tento rok si chata pripomenie 25. výročie svojho otvorenia.









Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.