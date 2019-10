Pri priemyselnom parku v Nitre bude uzavretá cesta na tri týždne, vodiči využijú obchádzkové trasy

NITRA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Najbližšie tri týždne sa vodiči v Nitre musia pripraviť na úplnú uzávierku cesty I/64 v oboch smeroch v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou Prvosienková po okružnú križovatku Dolné hony.

Ide o úsek cesty, ktorá vedie z Nitry do Priemyselného parku Nitra - Sever. Uzávierka potrvá od soboty 22. septembra od 8:00 do nedele 14. októbra do 20:00. Dôvodom je výstavba cestnej infraštruktúry.



Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, obchádzkové trasy povedú po rýchlostnej ceste R1A, po miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách v priemyselnom parku.

Krajský dopravný inšpektorát v Nitre apeluje na vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali pokyny policajtov, ktorí budú v prípade nutnosti v časoch ranných a poobedňajších dopravných špičiek usmerňovať premávku.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !