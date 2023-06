Pri jadrovej elektrárni Černobyľ vyčíňajú nové lesné požiare, zvýšená radiácia údajne nehrozí (foto)

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - V blízkosti Černobyľskej jadrovej elektrárne vyčíňajú v utorok lesné požiare. Miestni predstavitelia však tvrdia, že tam nie je žiadna zvýšená hrozba radiácie.

Stovky hasičov s podporou lietadiel bojujú s niekoľkými lesnými požiarmi okolo Černobyľu od minulého týždňa. Podarilo sa im síce uhasiť prvotné požiare, avšak momentálne vyčíňajú nové v blízkosti odstavenej elektrárne.

Predstaviteľ ukrajinských pohotovostných zložiek Volodymyr Demčuk ale uistil, že situácia je pod kontrolou. “Černobyľská jadrová elektráreň, sklady odpadového paliva ani iné kritické zariadenia nie sú v ohrození," konštatoval. Hodnoty radiácie v hlavnom meste Kyjev, ktoré leží asi sto kilometrov južne, sú podľa úradov tiež stále v rámci normy.

Černobyľskú uzavretú zónu s rozlohou 2600 štvorcových kilometrov zriadili po tragédii z apríla 1986. Oblasť je zväčša neobývaná, no žije tam približne 200 ľudí, ktorí tam napriek príkazom na evakuáciu ostali.













