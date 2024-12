Pri ceste do Holandska potrebujete negatívny RT-PCR test, v slovenčine vám stačiť nebude

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Od utorka 29. decembra polnoci musia všetci cestujúci do Holandska z takzvaných rizikových krajín predložiť potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste na COVID-19, ktoré nie je staršie ako 72 hodín.

Nariadenie sa týka aj občanov Európskej únie (EÚ)/Schengenu vrátane Slovenska a platí pri využívaní leteckej prepravy, pri ceste vlakom, autobusom či loďou. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Výnimku majú len deti

Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, výnimkou sú osoby mladšie ako 13 rokov. Negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo holandčine.

„Predloženie potvrdenia o vykonanom negatívnom RT-PCR teste na COVID-19 nenahrádza dôrazne odporúčanú desaťdňovú karanténu a podstúpenie testu na COVID-19 v prípade príznakov ochorenia po príchode do krajiny,” dopĺňa MZVEZ SR.

Platí obmedzenie pohybu

Holandská vláda zaviedla od utorka 15. decembra 2020 predbežne do utorka 19. januára 2021 obmedzenie pohybu.

Rezort diplomacie upozorňuje, že vzhľadom na aktuálnu veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v krajine, ktorá sa naďalej zhoršuje, holandská vláda vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci krajiny iba v nevyhnutnom prípade a to predbežne do polovice marca 2021. Hranice zostávajú otvorené.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

