Pri cestách do zahraničia potrebujete nielen EPZP, ale aj komerčné poistenie

21.6.2023 (SITA.sk) - Išlo najmä o hospitalizácie, úhradu liekov a zubné ošetrenia. Zdravotné problémy sa poistencom nevyhýbajú ani na dovolenke, za hranicami našej krajiny je preto potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Jeho elektronická verzia je najbezpečnejším riešením aj pre deti, ktoré budú tráviť prázdniny napríklad v táboroch. Poistencom zároveň dôrazne odporúčame, aby pred každou cestou do zahraničia, bez ohľadu na cieľovú destináciu a účel cesty, uzavreli aj komerčné poistenie liečebných nákladov. Predídu tak mnohým nepríjemnostiam v prípade, keď budú odkázaní na zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

Najviac poistencov VšZP, a to 1 325, bolo v sledovaných letných mesiacoch minulého roka ošetrených lekárom v Českej republike. V Rakúsku vyhľadalo zdravotnú starostlivosť 217 poistencov a 212 klientov ju využilo v Nemecku. "Približne stovka poistencov potrebovala lekára počas návštevy Španielska, Maďarska a Chorvátska," dopĺňa manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí sa počas minulého leta vyšplhali na 1 308 093 eur. "Najvyššie priemerné náklady na poistenca vychádzali v Nemecku (2 131 eur), v Rakúsku (1 438 eur) a v Taliansku (998 eur)," spresňuje E. Peterová.

V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju čerpať na základe EPZP u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, pokiaľ má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu, teda je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.

Všeobecná zdravotná poisťovňa tento preukaz vydáva bezplatne a platí 10 rokov. "Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť * v členských štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Použiť ho je možné aj na načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a v Čiernej Hore," vymenovala E. Peterová.

EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp., ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.

Nezabudnite aj na komerčné poistenie

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia ako máme na Slovensku. "V týchto krajinách je súčasťou systému aj tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkami," upozorňuje E. Peterová.

Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 %. Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz do SR a na repatriáciu a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. "Treba mať na pamäti, že z verejného zdravotného poistenia nie je nikde vo svete hradené všetko, čo súvisí so starostlivosťou o zdravie. V mnohých krajinách sa stretneme s doplatkami za lieky, alebo za ošetrenie, či operáciu. EPZP nám nekryje ani prevoz zraneného človeka, pacienta po operácii alebo pozostatkov na Slovensko. To všetko je v réžii samotného pacienta. A preto, pri každej ceste do zahraničia, či už za oddychom alebo za prácou, odporúčame mať uzavreté aj komerčné poistenie, z ktorého budú poistencovi preplatené i tieto náklady," zdôrazňuje E. Peterová. Kompletné informácie o EPZP je možné nájsť na stránke VšZP.

EPZP nemusíte nosiť so sebou

EPZP nie je potrebné nosiť do zahraničia vo fyzickej podobe, postačí jeho elektronická verzia v mobilnej aplikácií VšZP. Okrem EPZP v nej nájdu poistenci aj svoj preukaz poistenca a v prípade, že má rodič v aplikácii pridané aj svoje deti, zobrazia sa mu aj ich digitálne preukazy. Preukaz poistenca či EPZP nemusia so sebou nosiť už ani mladí od 15 rokov. VšZP im rovnako umožňuje využívanie benefitov, ktoré im ponúka mobilná aplikácia. Zníži sa tak riziko, že mladý človek stratí dôležité dokumenty v tábore či pri spoznávaní cudzích krajín.

Poistenci, ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok, sa s lekárom môžu spojiť aj prostredníctvom jedného z unikátnych benefitov v rámci programu Vernosť+. Cez benefit Dr. Nonstop+ sa môžu poistenci telefonicky alebo cez videohovor poradiť so všeobecným lekárom alebo pediatrom o svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať predpísať liek. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekárom zdarma.

*Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko. Zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza, chemoterapia a pod., avšak ich poskytnutie si poistenec musí v mieste pobytu dopredu dohodnúť.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.