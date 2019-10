Pri bežných testoch kapsuly Crew Dragon sa začalo dymiť z kozmickej lode

MYS CANAVERAL 21. apríla (WebNoviny.sk) - Pri rutinných testoch kapsuly Crew Dragon americkej spoločnosti SpaceX na Floride sa vyskytla "anomália".

Nikto sa nezranil

Dym vychádzajúci z kozmickej lode bolo vidieť zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Pri incidente na leteckej základni na Myse Canaveral nikto neutrpel zranenia, informoval miestne médiá hovorca amerických vzdušných síl.

Bezpilotná kapsula Crew Dragon v marci úspešne absolvovala let na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a vrátila sa na Zem. Jej prvý let s posádkou by sa podľa plánov mohol uskutočniť už v lete, no tento termín sa môže ešte posunúť.

Zisťujú príčinu

SpaceX sa vo vyhlásení vyjadrila, že je odhodlaná zabezpečiť, aby všetky jej systémy spĺňali "prísne bezpečnostné štandardy" a zisťuje, čo spôsobilo uvedenú anomáliu.

Spojené štáty nemajú od ukončenia programu raketoplánov v roku 2011 vlastné prostriedky na prepravu astronautov na obežnú dráhu a musia využívať služby ruských Sojuzov.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !