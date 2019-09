Prezidentskú vilu na Slavíne sa nepodarilo zrekonštruovať ani počas pôsobenia Kisku

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Prezidentskú vilu na Slavíne sa nepodarilo zrekonštruovať ani počas pôsobenia prezidenta Andreja Kisku. Vila je neobývaná už 15 rokov. Pred piatimi rokmi, pri nástupe do funkcie, Kiska avizoval plány vilu zrekonštruovať.

„Rekonštrukcia vily na Slavíne do reprezentačnej podoby je nad možnosti rozpočtu Kancelárie prezidenta SR a vila je v rovnakom stave, ako ju prezident zdedil po desiatich rokoch, čo nebola obývaná po prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca prezidenta Kisku Roman Krpelan.

Kúpa od Východoslovenských železiarní

V roku 2000 kúpil vilu prezident Rudolf Schuster. Ten v nej býval do roku 2004. Vila, ktorú kúpili od Východoslovenských železiarní, stála 36 miliónov korún, teda zhruba 1,2 milióna eur. Schusterov nástupca Ivan Gašparovič vilu nevyužíval a býval v Limbachu neďaleko Bratislavy.

Vila je momentálne v zlom stave, kancelária prezidenta Kisku už dávnejšie informovala, že sú tam vlhké steny, deravá strecha a sú aj problémy s kúrením a podlahou. Už prezident Gašparovič sa sťažoval, že sú v nej malé izby a nie sú v nej vhodné priestory na prijímanie návštev.

Odhadovaná cena rekonštrukcie

Kiska po nástupe do úradu chcel vilu rekonštruovať. Cenu rekonštrukcie odhadli približne na 600-tisíc eur. Firmy, ktoré by o rekonštrukciu mali záujem, sa však do tejto sumy nezmestili, ich ponuky sa pohybovali okolo milióna eur.





Bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov sa stalo témou najmä v súvislosti s bývalým premiérom Robertom Ficom. Ten si prenajímal byt v komplexe Bonaparte od odsúdeného Ladislava Bašternáka. Ministerstvo zahraničných vecí dostalo úlohu nájsť vhodné rezidencie pre prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády.





V máji tohto roka predložili materiál, podľa ktorého by predseda parlamentu mohol ísť bývať do vily na Gorazdovej ulici č. 27 v Bratislave. Pre premiéra našli bývanie na Mudroňovej ulici č. 47. Kancelária prezidenta však nechala ďalší postup na novú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Funkcie sa ujme 15. júna.

