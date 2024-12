Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Prešove venovala rastu cien a ich dopadom na život občanov i samospráv

Rastom cien a ich dopadom na život občanov i samospráv, integrovaním ukrajinských utečencov, ale aj novým stavebným zákonom či zlepšením cestnej infraštruktúry a duálnym vzdelávaním v Prešovskom kraji sa so zástupcami mestskej a krajskej samosprávy v Prešove venovala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v tomto týždni absolvuje pracovný program na východe Slovenska.

Ako informovala po stretnutí s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským a primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou, okrem iného hovorili o sociálnej situácii v súvislosti so zdražovaním.

„Zhodli sme sa na tom, že je fajn, že opatrenia už prišli, ale naozaj tým, že boli opomenuté viaceré kategórie občanov, túto debatu nemôžeme považovať za ukončenú,“ skonštatovala prezidentka Čaputová.

Samosprávne energie

Zvyšovanie cien podľa primátorky Turčanovej reálne pociťuje aj samospráva. „Žiadala som pani prezidentku, ak môže, aby sa zasadila o to, aby aj samosprávne energie boli regulovateľné, pretože toto by nám veľmi pomohlo. Ceny energií v našich školách a v mestských budovách sa zvýšili a nikto, ani ministerstvo hospodárstva, negarantuje stropy. Podarilo sa to v sociálnych zariadeniach, ale, žiaľ, nie v ostatných mestských zariadeniach, ktoré spravujeme ako samospráva,“ vysvetlila Turčanová.





Podľa prezidentky by zastropovanie cien energií samosprávam veľmi pomohlo. „Je to téma na rokovanie s ministrom hospodárstva. Rozumiem, že štátny rozpočet sa nedá napínať donekonečna, ale myslím si, že vzhľadom na to, že sa mnohé kroky so sociálnou pomocou budú diať, ako sú daňové bonusy, budú mať dopad na rozpočty samospráv. A toto všetko treba zohľadniť v komplexnom pohľade na samosprávy,“ uviedla Čaputová.

Enormný rast cien

Kým krajská samospráva podľa prešovského župana Majerského zatiaľ nemusela pre enormný rast cien rušiť žiadnu investičnú akciu, mestu už zvyšovanie cien stavebných materiálov spôsobilo odstúpenie niektorých firiem od realizácie zazmluvnených stavieb.





„Upriamili sme pozornosť prezidentky aj na zdĺhavú administratívnu kontrolu, ktorá spôsobuje to, že ak sa bude pridlho kontrolovať pred aj po súťaži, môže dôjsť k tomu, že znova nebudú platiť tie ceny, ktoré sa vysúťažili,“ upozornila Turčanová.





„V najbližších dňoch po návrate do Bratislavy chcem rokovať s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, aby usmernením bolo možné dodatkovať existujúce zmluvy, ktoré by zohľadnili už prebehnuté verejné obstarávania a nárast cien energií a stavebných materiálov. Myslím si, že je to logický dôsledok doby, ktorú žijeme,“ reagovala prezidentka Čaputová.

Presun kompetencií

Témou rokovaní bol aj možný presun kompetencií pri riadení eurofondov na krajské samosprávy. „My by sme boli veľmi radi, ak by sme boli lídrom nielen v čerpaní, ale aj procesingu v jednotlivých eurofondových výzvach. Proces, ktorý máme momentálne nastavený, je veľmi zdĺhavý, pomalý a tam, kde Poliaci už strihajú pásku, my len pripravujeme podklady, aby sme išli do žiadosti o eurofondovú výzvu,“ upozornil župan Milan Majerský.





„Viem si to predstaviť. Samosprávy oveľa efektívnejšie vedia vykonávať verejnú správu. Je to dlhodobá skúsenosť. Jednoznačne sa to ukázalo počas manažovania kríz, či už pandemickej, alebo utečeneckej. Po dvoch rokoch pandémie veľmi pravdepodobne dôjde znova k oživeniu debaty o reforme verejnej správy, či už na regionálnej, alebo na miestnej úrovni,“ doplnila Čaputová.





Prezidentka dnes okrem rokovania s predstaviteľmi samospráv navštívila Strednú odbornú školu gastronómie a služieb v Prešove, spoločnosť Spinea v Haniske a vojenský výcvikový priestor v Kamenici nad Cirochou – Valaškovciach.

