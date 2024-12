Prezidentka, ministri či poslanci NR SR môžu pracovať aj s pozitívnym testom na COVID-19

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR, člen vlády SR či poslanec Národnej rady SR môžu vykonávať svoju prácu aj po tom, čo sa sami nakazili ochorením COVID-19 či sa s pozitívnym človekom na toto ochorenie stretli.

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú zverejnilo Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke.

Svoju prácu môžu robiť za predpokladu, že nemajú klinické príznaky ochorenia a svojou absenciou na pracovisku môžu vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu, prípadne je ich účasť nevyhnutná pri riešení mimoriadnych úloh.

Medzi ďalšie osoby v osobitnom režime patrí generálny prokurátor SR, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejná ochrankyňa práv a predseda Ústavného súdu SR.

Osoby v osobitnom režime môžu pracovať za podmienky, že budú používať respirátor typu FFP2 bez výdychového ventilu, alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom. Dezinfikovať musia iba prostriedkami s plným virucídnym účinkom a používať by mali rukavice. Tiež by mali obmedziť svoj pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru. Stravovať by sa mali bez prítomnosti iných osôb, respektíve za prítomnosti iných pozitívnych osôb, ktoré nemajú klinické príznaky ochorenia.

Mikas novou vyhláškou prekročil čiaru a Pellegrini ho vyzval, aby odstúpil z funkcie



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu