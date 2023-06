Prezidentka darovala na audiencii pápežovi Františkovi obraz, vianočné ozdoby aj tradičné sviatočné pečivo

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová darovala pápežovi Františkovi počas sobotňajšej osobnej audiencie vo Vatikáne niekoľko darov - obraz sv. Františka z Assisi od výtvarníčky Doroty Sadovskej, vianočné ozdoby z dielne družstva Okrasa v Čadci a tradičné sviatočné pečivo upečené v sociálnom podniku Bivio v Bratislave, ktoré si Svätý Otec prevzal v prútenej nádobe z chránenej dielne Vrbovnica v Bardejove. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Jedinečnosť Sadovskej obrazov

Dorota Sadovská vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde získala aj doktorát a ENSBA vo francúzskom Dijone. Od roku 1995 sa venuje štúdiu a zobrazovaniu svätých jedinečným spôsobom, ako postáv s túžbami a gestami obyčajných ľudí.

Príbehy kresťanských svätíc a svätcov aktualizuje bez múzejných atribútov alebo dobových šiat, ktoré by odkazovali na ich spoločenský status. Jednoduchosť tvarov vo výraznej perspektívnej skratke a žltá farba postáv evokuje nové, oslávené telo svätých v nebi. Aj v ďalších výtvarných témach a formách podáva kresťanské námety s rešpektom, ale aj humorom a hravosťou, čím otvára priestor pre hľadanie a náročnejší pohľad na známe témy.

Dar od zdravotne znevýhodnených

Tradičné vianočné pečivo slovenských domácností upiekli zamestnankyne a zamestnanci s mentálnym znevýhodnením zo sociálneho podniku Bivio v Bratislave. Nechýbajú tradičné medovníky, vanilkové rožky, makovníky či linecké pečivo.

Prútenú nádobu zhotovili v chránenej dielni Vrbovnica v Bardejove, ktorá tiež zamestnáva ľudí so zdravotným znevýhodnením. Sociálny podnik Bivio aj chránená dielňa Vrbovnica vytvárajú možnosti pracovať za dôstojnú mzdu a v blízkosti domova ľuďom, ktorí si len ťažko nachádzajú pracovné uplatnenie. Práve vďaka práci môžu viesť plnohodnotnejší a nezávislejší život a nebyť v sociálnej izolácii.

Sociálny podnik s výnimočným príbehom

Sociálny podnik Bivio vznikol v roku 2014. Za jeho príbehom sa skrýva viac ako štyridsaťročné úsilie rodičov, ktorí nechceli, aby ich deti prežili svoje životy za múrmi ústavov. Svoje združenie založili v podstate v ilegalite počas totality v roku 1980. Túžili zmeniť to, ako spoločnosť vníma ich deti a prelomiť predsudky a vžité stereotypy o ľuďoch s mentálnym znevýhodnením.

Aj vďaka spoluzakladateľke Bivia Ivete Mišutovej, ktorá je matkou syna s Downovým syndrómom, môžu v súčasnosti ľudia s mentálnym znevýhodnením žiť s nami a nie vedľa nás.

Okrasa v Čadci

Tradičné sklenené vianočné ozdoby vyrobili pracovníčky družstva Okrasa v Čadci. Výroba vianočných ozdôb z fúkaného skla má v Čadci už vyše sedemdesiatročnú tradíciu. Stojí za ňou už niekoľko generácií žien z Kysúc, ktoré dlhodobo zápasia s ťažkou sociálnou a ekonomickou situáciou v regióne. Ročne vyrobia až milión ozdôb, pričom každý kus je originál. Dizajnérky prichádzajú s novými kolekciami a zároveň zachovávajú tradičné motívy, ktoré navrhli ich predchodkyne.

Počas existencie podniku vzniklo už viac ako 12-tisíc rôznych vzorov, ktoré vytvárajú vianočnú atmosféru v domácnostiach nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Výrobné družstvo Okrasa založili v Čadci už v roku 1954. Prácu v ňom našli najmä ženy zo sociálne slabšieho prostredia, ženy v domácnosti či so zdravotným znevýhodnením. Aj dnes ho vedú a pracujú v ňom takmer výlučne iba ženy.

