Prezidentka Čaputová znovu hasí to, čo podpálil premiér Matovič

Za hodinu a pol prezidentka Zuzana Čaputová zbúrala hranicu medzi bublinami epidémiológov a ekonómov, ktorú budoval premiér Matovič, odkedy sa posadil na premiérsku stoličku.

Nie, že by v skutočnosti išlo o dva nepriateľské tábory. Ale rozdeľuj a panuj je stratégia, ktorá funguje od čias starovekého Ríma, tak prečo si ju nezopakovať, že pán premiér?

V čase korony to však nemusí byť najlepšia stratégia.

Čaputová – tieňová premiérka?

Stretnutie v prezidentskom paláci nebolo zo strany Zuzany Čaputovej prvým signálom na neďaleký Úrad vlády, že keď dvaja robia to isté, nemusí to aj rovnako vypáliť. Najmä, čo sa komunikácie týka.





Minimálne trikrát za posledné tri týždne otvorene korigovala emotívne, až poplašné výroky Matoviča: o lockdowne, o obmedzení pohybu cez veľkonočné sviatky, o znovuzapnutí ekonomiky … Urobila to preto, lebo je osobnostne disponovaná na funkciu, ktorú zastáva, dokáže počúvať svoj tím, má silno vyvinutú intuíciu a pozná váhu vypovedaného slova.





Preto je zatiaľ schopná v očiach verejnosti uhasiťkomunikačné inferno, ktoré sa rozhorí na Úrade vláde vždy, keď má premiér Matovič stolerovať iný názor, ako svoje originálne presvedčenie.

Pán premiér, príjmite pomoc odborníkov!

Nikto súdny, komu záleží na osude Slovenska, nemá v úmysle premiérovi podrážať nohy a súťažiť, kto naňho v mediálnom priestore najviac nakydá.





Zdravo uvažujúci občan, aj ten, ktorý nevolil premiérovu skupinku, si v tejto ťažkej skúške želá kompetentnú a zodpovednú vládu. Zdravo uvažujúci občan už mesiac ukazuje tejto vláde, že dokáže zniesť dočasnú nepohodu, a teda že je tiež zodpovedný.





Aby táto nespísaná dohoda medzi vládou a občanmi vydržala potrebný čas, mal by Igor Matovič pridať v manažovaní seba samého, v delegovaní úloh, v time manažmente, ako aj v prehodnotení povolebného vyhlásenia, že on komunikačného poradcu nepotrebuje.





Potrebujete, a potvrdia Vám to všetci, ktorí nejakým typom krízy už prešli. Aj s pomocou komunikačných expertov. Expertov podčiarkujem.

