Prezidentka Čaputová vymenovala nového šéfa SIS, Aláč strieda Pčolinského (video)

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok do funkcie nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) vymenovala Michala Aláča. Ten inštitúciu ako námestník SIS dočasne viedol namiesto Vladimíra Pčolinského, ktorý je momentálne vo väzbe.

Najdôležitejšou úlohou nového riaditeľa SIS bude podľa prezidentky posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu.

Renomé profesionála

„Verím, vážený pán riaditeľ, že v snahe posilniť túto dôveru využijete všetky ústavné a zákonné možnosti, ktoré máte k dispozícii. Nastupujete do funkcie s renomé profesionála a so skúsenosťami priamo z informačnej služby,“ uviedla hlava štátu v príhovore.

Čaputová zdôraznila, že zákon hovorí, že informačná služba získané informácie poskytuje osobám a inštitúciám, ktoré ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej a protiprávnej činnosti.

Pripomenula potrebu posilnenia kontroly

„Je teda povinnosťou služby, aby o zistenej protiprávnej činnosti, nech už sa jej dopúšťa ktokoľvek, okrem iného všeobecne informovala vo svojich výročných správach, a teda aby primerane informovala aj verejnosť,“ pokračovala prezidentka. Pripomenula, že v súvislosti s činnosťou SIS je dlho diskutovaná potreba posilnenia vonkajšej kontroly služby.

„Právomoci parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sú iba formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba vo svojej činnosti striktne dodržuje zákon. Tento stav nie je typický pre tajné služby v právnom a demokratickom štáte,“ uviedla hlava štátu.

Aláč chce, aby SIS bola rešpektovaná

SIS konštatuje, že jej nový šéf ju bude viesť takým spôsobom, aby sa stala modernou spravodajskou službou, ktorá bude efektívne reagovať na všetky ohrozenia záujmov Slovenskej republiky.

„Mojím cieľom je riadiť službu tak, aby bola vnímaná v presadzovaní strategických záujmov Slovenskej republiky ako politicky nezávislá, profesionálna spravodajská služba vo všetkých jej aspektoch,“ zdôraznil nový riaditeľ SIS Aláč.

Dodal, že jeho prioritou je, aby bola SIS rešpektovanou inštitúciou doma aj v zahraničí a aby ju vnímali ako spoľahlivého a kooperačného partnera pri spolupráci so zahraničnými spravodajskými službami.

Pracujú tu inteligentní a schopní ľudia

Medzi kľúčové úlohy SIS má patriť ochrana záujmov SR a jej občanov, boj proti extrémizmu, terorizmu a všetkým formám organizovaného zločinu.

„Slovenská informačná služba je miestom, kde pracujú inteligentní a schopní ľudia. V mojom záujme je vytvárať im vyhovujúce podmienky tak, aby služba bola zamestnávateľom, ktorý je stabilným pre príslušníkov a tiež atraktívnym pre uchádzačov,“ dodáva nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

V SIS pôsobí od roku 2009

Michal Aláč sa narodil v roku 1985 v Detve. Študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V SIS pôsobí od roku 2009. Od 8. decembra 2020 zastáva pozíciu námestníka SIS.

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský čelí obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára. Druhé obvinenie je podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi Kučerkovi za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.