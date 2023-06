Prezidentka Čaputová: Spoločnosť potrebuje ústavu, aby sa nezneužila moc. Treba chrániť práva a slobody všetkých

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Každá slobodná spoločnosť potrebuje ústavu práve preto, aby sa nezneužila moc, uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová na slávnostnom zasadnutí Národnej rady (NR) SR pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR.

Podľa prezidentky je úroveň, v ktorom ústava pôsobí, viditeľná najmä na správaní a prístupe verejných činiteľov.

„Zdá sa mi, že z pohľadu úrovne politickej kultúry sme i po tridsiatich rokoch stále dosť ďaleko od toho, aby sme sa mohli označiť za vyspelú demokraciu s vysokou úrovňou právneho štátu," tvrdí Čaputová.

Prezidentka má pocit, že ideme presne opačným smerom v rámci nášho prístupu k ústave. „Vo vyspelej demokracii je nepredstaviteľné považovať za zlomyseľnosť to, ak sa urobia kroky smerom k preskúmaniu ústavnosti postupov, o ktorých ústavnosti existujú vážne pochybnosti," doplnila prezidentka.

Čaputová v príhovore povedala, že Ústava SR potrebuje v prvom rade zmenu prístupu k nej samej. „Neuspokojme sa s tým, že ústavu budeme raz v roku formálne oslavovať. Ak oslavy ústavy nemajú byť len estrádou bez hlbšieho významu, potom ju nestačí jeden deň v roku oslavovať, ale predovšetkým ju treba 365 dní v roku dodržiavať," uzavrela.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz