Prezidentka Čaputová sa stretla so Švecovou, vyjadrili sa aj k nedávno vetovanému zákonu lex Harabin

Kvalita disciplinárneho súdnictva, nový šéf Najvyššieho súdu SR či celková situácia v justícii boli hlavné témy rozhovoru prezidentky Zuzany Čaputovej a predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej.

Ako po stretnutí informovala prezidentka, prebrali spolu problémy slovenskej justície, ale venovali sa aj pozitívam – veciam, ktoré sa zlepšili alebo fungujú. Prezidentka zdôraznila, že z jej pohľadu je disciplinárne súdnictvo v zlej kondícii, pričom je nesmierne dôležité mať priestor na vyvodzovanie zodpovednosti.

Švecová informovala, že za takmer päť rokov jej pôsobenia sa podarilo skrátiť dĺžku konaní, a to tak, že strojnásobili počet asistentov na súde. Obe sa vyjadrili aj k nedávno vetovanému zákonu lex Harabin.

Disciplinárne konania boli podľa prezidentky v minulosti zneužívané. „Vnímam, že disciplinárne súdnictvo nefunguje celkom dobre. Nedodržiavajú sa lehoty na rozhodnutie, nie je vôľa sudov byť súčasťou disciplinárneho súdnictva. Nemyslím si, že budú stačiť kozmetické zmeny, vyžaduje si to zásadnejšiu inštitucionálnu zmenu,“ povedala Čaputová.

Zvýšenie dôveryhodnosti najvyššieho súdu

Existuje podľa nej niekoľko modelov na zmenu, tie sú však zatiaľ na úrovni vizionárskych úvah. Podľa Švecovej je táto téma skôr otázka pre Súdnu radu SR, do ktorej pôsobnosti táto téma patrí. Ako jeden z možných návrhov spomenula vytvorenie nového - piateho kolégia Najvyššieho súdu SR.

Švecová verí, že za jej pôsobenia sa podarilo zvýšiť dôveru občanov v Najvyšší súd SR. Argumentovala, že keď začínala, dĺžka konania na najvyššom súde bola 245 dní.

V roku 2018 bola 74 dní. Dôvodom je, že strojnásobili z 30 na 90 počet asistentov a zlepšili technické vybavenie sudcov a pracovníkov na súde. Tvrdí, že práve zvýšenie dôveryhodnosti najvyššieho súdu si pri svojom nástupe dala ako prioritu.

Vetovaný zákon lex Harabin

Švecovej mandát sa končí v októbri. Šéfa Najvyššieho súdu SR volí Súdna rada SR. Podľa prezidentky Čaputovej by mal byť nový predseda alebo predsedníčka odborník s vysokým morálnym kreditom, ktorý svojou doterajšou činnosťou nedáva o sebe žiadne pochybnosti. Švecová dúfa, že jej nástupca bude pokračovať v tom, čo ona začala.

Obe sa vyjadrili aj k nedávno vetovanému zákonu lex Harabin. Zákon riešil situáciu, keď sudca vstupuje do politiky. Zákon z dielne SaS, ktorý podporila aj koalícia, hovoril, že sudca by si musel vyzliecť svoj talár, ak by kandidoval vo voľbách do NR SR alebo europarlamentu.

Prezidentka tento zákonom nepodpísala, ale nie preto, že by nesúhlasila s pointou zákona, ale pre spôsob, akým mala funkcia zaniknúť. Obáva sa, že by mohol byť úspešne napadnutý na Ústavnom súde SR. Jej názor zastáva aj Švecová.





