Prezidentka Čaputová rozumie túžbam komunity LGBTI, zároveň chápe aj obavy o stav rodín

19.7.2019 (Webnoviny.sk) - Túžbe ľudí, ktorých city smerujú k osobám rovnakého pohlavia, žiť v spoločnosti, ktorá sa k nim bude správať férovo, prezidentka SR Zuzana Čaputová rozumie.

Ochrana rodiny pred hrozbami

Ako v piatok napísala na sociálnej sieti Facebook, s rešpektom k ich právam im dopraje možnosť žiť si svoj život slobodne tak, aby boli šťastní a spokojní. Dodala však, že chápe aj obavy ľudí o stav našich rodín.

"Som za ochranu rodiny pred tým, čo ju ohrozuje. A to sú hlavne zlé sociálne a ekonomické podmienky, nízke mzdy alebo rodiny, ktoré sú rozdelené nevyhnutnou prácou rodičov v zahraničí. Až príliš často neľahká životná situácia v rodine vyústi do jej rozpadu. Preto musíme rodiny chrániť," podotkla a dodala, že takisto rozumie aj strachu o rodinu v rovine hodnôt, ktoré ju chránia.

"Pomáhajme rodinám a nebojme sa o ich hodnoty. Aj homosexuálne orientovaní ľudia majú matky a otcov, dedkov a babky - rodinu, na ktorej im záleží rovnako ako nám všetkým," napísala.

Viac znášanlivosti a ohľaduplnosti

Čaputová na svojom profile zároveň uviedla, že ju dávnejšie zaujala otázka: ”Ak by sa tvoja dcéra zamilovala do inej ženy, v akej krajine by si chcela, aby sa to stalo”, a tá ju prinútila zamyslieť sa.





"Veľmi sa mi žiada odpovedať Slovensko. Samozrejme, je to hypotetická otázka, ale podnetná na uvažovanie. Pre svojich blízkych chcem len to najlepšie a preto chcem, aby sa za akýchkoľvek okolností mali dobre a žili v otvorenej a férovej spoločnosti. Takej, kde majú všetci rovnakú šancu na spokojný život bez ohľadu na ich národnosť, vieru, pohlavie, sexuálnu orientáciu či inú príslušnosť," konštatovala.





Dodala, že chápe obavy mnohých z inakosti. Takisto si však želá, aby sme sa vedeli navzájom počúvať a našli pre druhého viac znášanlivosti a ohľaduplnosti.

"Nezostaneme potom zaseknutí v sporoch, ale budeme môcť s otvorenou mysľou pozerať na riešenia problémov, ktoré nás na Slovensku najviac trápia," dodala.

Všetci ľudia sú si rovní

Prezidentka pripomenula, že sa v sobotu nezúčastní ani na Dúhovom Pride, ani na pochode Hrdí na rodinu. Právo oboch komunít uplatniť svoju slobodu prejavu však rešpektuje.





"Považujem ale za potrebné nezostať ticho a rovnako naliehavo upozorniť na potrebu zlepšenia situácie práv ľudí hlásiacich sa k LGBTI komunite, ako aj na potrebu zlepšenia podmienok pre podporu a ochranu všetkých rodín na Slovensku," napísala na záver svojho statusu.





Deviaty ročník festivalu Dúhový Pride Bratislava, organizovaný rovnomenným občianskym združením, sa uskutoční v sobotu 20. júla. Organizátori chcú podujatím upozorniť, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.





V rovnaký deň sa v hlavnom meste bude konať aj pochod Hrdí na rodinu, ktorý organizujú Marek Nikolov a Anton Chromík. Pochodom chcú ukázať, že deti potrebujú otca i mamu. Dúhový Pride bude na Hviezdoslavovom námestí od 15:00. Pochod Hrdí na rodinu odštartuje o 14:30 na Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina v Bratislave.

