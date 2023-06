Prezidentka Čaputová povýšila a vymenovala nových generálov Ozbrojených síl SR

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 28. januára v Prezidentskom paláci povýšila do vyšších vojenských generálskych hodností troch dôstojníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) a piatich ďalších vymenovala do prvej vojenskej generálskej hodnosti.

Hlava štátu do vojenskej hodnosti generálporučíka povýšila Ľubomíra Svobodu a povýšenými do vojenskej hodnosti generálmajora sa stali Štefan Kovács a Ivan Pach.

Pri tejto príležitosti prezidentka uviedla, že vymenovanie do vojenskej generálskej hodnosti „nie je za odmenu“. Je to akt uznania toho, že dôstojník je komplexne pripravený, aby zastával túto funkciu.

„Vaša pripravenosť a pripravenosť vám podriadených jednotiek plniť náročné úlohy je neustále preverovaná v praxi,“ priblížila Čaputová. Naposledy sa tak podľa nej stalo zapojením príslušníkov ozbrojených síl do pomoci obyvateľom Slovenska v boji s pandemickým ohrozením.

Ako ďalej uviedla, nedávno sa oboznámila s celkovým hodnotením obrany SR, ktorú vypracovali orgány Severoatlantickej aliancie NATO. „Výhrady Aliancie voči plneniu záväzkov Slovenskej republiky – a musím podotknúť, že našich dobrovoľných záväzkov – sú závažné,“ zdôraznila prezidentka.

V tejto súvislosti pripomenula, že v tomto roku budú pripravovať Vojenskú stratégiu SR či Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany a ozbrojených síl a tiež participovať na novom cykle hodnotenia obrany od Aliancie. Súbeh týchto plánovacích procesov podľa hlavy štátu poskytuje príležitosť, aby „Slovensko dosiahlo také zmeny, ktoré sa prejavia aj v zlepšenom stave obrany republiky aj priaznivejšom hodnotení NATO“.

Obyvatelia SR podľa Čaputovej veľakrát vnímajú obranu štátu len ako záležitosť ozbrojených síl. Obrana štátu je, ako to konštatuje Ústava SR, povinnosťou a vecou cti každého občana. Preto je podľa prezidentky budovanie vzťahu verejnosti a najmä mladých ľudí k obrane vlasti stálou povinnosťou.

Zároveň sa domnieva, že je potrebné viac hovoriť o mieste ozbrojených síl a ďalších štátnych inštitúcií v systéme obrany republiky. Ako zdôraznila, od generálov očakáva, že okrem svojich priamych služobných povinností sa budú aktívne venovať aj svojej spoločenskej misii.

