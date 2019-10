Prezidentka Čaputová podporuje výzvu členským krajinám EÚ k zastaveniu predaja zbraní do Turecka

Hlava štátu zároveň vyjadrila obavu, že sa v dôsledku stupňujúceho konfliktu môže vrátiť do Európy utečenecká kríza so všetkými jej dôsledkami, teda aj so zneužívaním tejto hrozby na ovplyvňovanie volieb, vyvolávanie spoločenského napätia populistickými a extrémistickými silami. „Potrebujeme vyvinúť maximálne úsilie, kým je ešte čas, aby sa scenár utečeneckej krízy z roku 2015 nezopakoval," uzavrela.