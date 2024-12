Prezidentka Čaputová navštívila vakcinačné centrum aj nemocnicu v Banskej Bystrici, ocenila samosprávy

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Piatok je dňom dobrých správ. Po návštevách krajského vakcinačného centra a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici to na tlačovom brífingu uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Dôvodom je podľa nej znižovanie počtu pacientov v miestnej nemocnici a skúsenosť, ktorú mala po návšteve veľkokapacitného očkovacieho centra, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.

Kraje sú vo vakcinácii aktívne

„Chcem oceniť samosprávy na miestnej aj regionálnej úrovni za ich zásluhy v boji s pandémiou. Samosprávne kraje veľmi aktívne pristúpili k tejto úlohe, lebo vieme, že vakcinácia je kľúčová v boji s COVIDom a zriadili na svojich územiach veľkokapacitné vakcinačné centrá,“ povedala prezidentka. Dodala, že samosprávy zohrávajú kľúčovú rolu, a to či už predtým pri testovaní alebo teraz pri vakcinácii.

Veľkokapacitné centrá sú podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý je aktuálne poverený aj vedením ministerstva zdravotníctva, ukážkou dvoch vecí.

„Ukážkou v prvom rade dobrej spolupráce štátu a samosprávy, ale aj lekárov, zdravotných sestier. Na tomto príklade krásne vidíme, aké dobré výsledky vieme vykazovať, keď tieto celky spolupracujú. Očkovacie centrá ukazujú, že ak to dobre funguje, tak ten komfort tu môže byť,“ zdôraznil Heger s tým, že je rád, že sa podarilo „doladiť“ aj takzvanú čakáreň.

Stále sú len v pilotnej fáze

Unikátnu štruktúru, ktorou disponujú samosprávne kraje vo forme veľkokapacitných očkovacích centier, vyzdvihol predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Podľa neho kraje aktuálne disponujú vakcinačnou kapacitou 45-tisíc.

„Stále sme v pilotnej fáze, nasledovať bude fáza veľkokapacitná, keď vieme ísť do takmer dvojnásobku na kapacitu 90-tisíc vakcín. Potom bude, ja ju volám, fáza útlmová, kedy sa budú niektoré očkovacie centrá vypínať a následne sa prejde na individuálnu do nemocníc a ambulancií,“ doplnil predseda po rokovaní SK8 a stretnutí s prezidentkou.





„Nateraz sú správy také, že vakcíny AstraZeneca, ktoré používame my, sú v menších počtoch a budeme v niektorých centrách očkovať menej. Ale boli sme informovaní z Ministerstva zdravotníctva SR, že do našich očkovacích centier sa hodí vakcína Johnson&Johnson a tá by mala tiež v nejakom horizonte prísť,“ doplnil Viskupič a dodal, že potom sa budú používať aj tie.

