Prezidentka Čaputová chce s pápežom Františkom diskutovať o výzvach, ktorým čelíme

„Rozhovory s pápežom Františkom sú vždy veľmi autentické, obohacujúce a inšpiratívne. Rada by som sa so Svätým Otcom rozprávala o tom, akým spôsobom sa vysporiadať s aktuálnymi výzvami a o tom, ako viesť spoločnosť k väčšej súdržnosti. Zaujíma ma, ako o tom uvažuje on sám,” povedala slovenská hlava štátu.

V delegácii aj rôzne osobnosti

Na oficiálnu návštevu Vatikánu odcestovala Zuzana Čaputová v sobotu 10. decembra. Súčasťou delegácie sú aj osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Prezidentku sprevádzajú vikár provinciála Saleziánov Peter Jacko, koordinátorka centra pomoci utečencom z Ukrajiny Camp Žilina Martina Ďurčová, ale aj obeť nenávistného útoku na LGBTI+ komunitu Radoslava Trokšiarová či lekárka-paliatologička z Národného onkologického ústavu Kristína Križanová.

Prijatia u Svätého otca sa zúčastnia aj František Mikloško či držiteľka ocenenia Učiteľka Slovenska 2021 Alexandra Hučeková.

Rozdelený svet je oslabený

Ako sa vyjadrila Zuzana Čaputová, rozdelená spoločnosť je spoločnosťou oslabenou, a rovnako i rozdelený svet je oslabený.

„So Svätým Otcom chcem diskutovať aj o tom, akým spôsobom nasmerovať pozornosť a energiu do tej časti spoločnosti, ktorá ma záujem zohrať kľúčovú rolu pri udržaní jednoty a ľudskosti. Pretože na to, aby zlo zvíťazilo stačí iba to, aby rozhádalo dobro. Myslím, že máme nevyužitý potenciál komunikácie a spolupráce medzi ľuďmi, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty,“ uviedla.

Počas svojej cesty do Vatikánu bude Zuzana Čaputová rokovať aj s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi Paulom Gallagherom. V popoludňajších hodinách sa stretne aj s krajanmi, ktorí pôsobia vo Svätej stolici v rámci Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.

