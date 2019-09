Prezident Zeman odmieta, že by sa zosmiešnil, ak by sa rozhodol pre abolíciu v kauze Čapí hnízdo

22.9.2019 (Webnoviny.sk) - Abolícia je súčasťou ústavy Českej republiky a ak je prezidentovi využívanie tohto práva odnímané, potom všetci, ktorí tento názor zastávajú, konajú protiústavne. Vyhlásil to český prezident Miloš Zeman v nedeľňajšom rozhovore pre denník Blesk.

Zastavenie trestného konania

Zeman odmietol, že by sa zosmiešnil, keby sa rozhodol pre abolíciu (zastavenie trestného konania) v kauze Čapí hnízdo premiéra Andreja Babiša.

"Abolíciou by som sa zosmiešnil v prípade, že by som sa pre ňu rozhodol vo chvíli, keď by kauza Čapí hnízdo nebola podložená rozhodnutím štátneho zástupcu. V kauze Andreja Babiša sú dve rozhodnutia prokurátorov," povedal Zeman.

Ak by sa prokurátor Šaroch rozhodol podať žalobu, jeho rozhodnutie by rešpektoval, vyhlásil prezident. "Jediné, čo nerešpektujem, je pokus zneužiť justíciu k politickým tlakom," povedal Zeman s tým, že v tomto prípade by abolíciu využil.

Rozhodnutie by bolo na Babišovi

V prípade, že by najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman obnovil stíhanie premiéra Babiša, prezident by jeho stíhanie zastavil. "Bolo by ale na samotnom premiérovi Andrejovi Babišovi, či sa rozhodne abolíciu prijať, alebo absolvuje zdĺhavý proces," povedal prezident. Informácie priniesol portál Novinky.cz.





