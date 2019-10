Prezident USA Donald Trump nepije alkohol, v opačnom prípade by bol „najhorší na svete“

WASHINGTON 1. októbra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vôbec nepije alkohol, pretože ak by pil, bol by "najhorší na svete".

"Môžem čestne prehlásiť, že som nikdy v živote nemal jediné pivo. Je to jedna z mojich mála dobrých povahových čŕt," vyhlásil Trump. "Viete si predstaviť, keby som pil, aký by som bol hulvát? Bol by som najhorší na svete," dodal americký prezident.



Trumpov starší brat, Fred Jr. Trump, zomrel v dôsledku alkoholizmu. Donald Trump o sebe v minulosti hovoril, že dávnejšie síce aj sám "mal problém s alkoholom", no práve skúsenosť s vlastným bratom ho tohto zlozvyku zbavila.





