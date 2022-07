Prezident USA Biden sa chce v roku 2024 usilovať o znovuzvolenie, problémom by mohol byť jeho vek

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok povedal, že sa pravdepodobne bude v roku 2024 snažiť o znovuzvolenie.

Avšak 78-ročný demokrat nechal otvorenú aj možnosť, že po prvom funkčnom období sa o post šéfa Bieleho domu už nebude usilovať.

„Mojím plánom je snažiť sa o znovuzvolenie. To je moje očakávanie," povedal Biden novinárom na svojej prvej tlačovej konferencii od nástupu do úradu.

Otázky vyvoláva prezidentov vek

Tradične je samozrejmé, že americký prezident, ktorý je vo funkcii prvé obdobie, chce byť zvolený opäť. Napríklad, bývalý prezident Donald Trump už v prvý deň vo funkcii ohlásil svoj plán, že sa bude uchádzať o opätovné zvolenie.

Avšak otázky o zámeroch Bidena v roku 2024 sa vynorili už pred tým, ako vlani v novembri v prezidentských voľbách zvíťazil. Dôvodom je jeho vek. Biden je totiž vo veku 78 rokov najstarším človekom, ktorý sa ujal úradu amerického prezidenta.

Jeho plány pre rok 2024 majú priamy vplyv na jeho politickú silu. Ak by sa považoval za prezidenta na jedno funkčné obdobie, bola by jeho pozícia oslabená a klesal by jeho vplyv doma aj v zahraničí.

Biden informoval aj o presunutí migrantov

Biden na svojej prvej tlačovej konferencii ďalej uviedol, že USA rýchlo presunú stovky migrantov v deckom a tínedžerskom veku bez sprievodu dospelých z preplnených zadržiavacích zariadení. Odmietol však tvrdenia, že politika jeho vlády je zodpovedná za rastúci počet ľudí snažiacich sa vstúpiť do krajiny.

Dodal, že jeho administratíva, rovnako ako sa to robilo počas vlády prezidenta Trumpa, pokračuje v rýchlej deportácii väčšiny dospelých a rodín na základe príkazu súvisiaceho s verejným zdravím, ktorý nadobudol platnosť po vypuknutí pandémie COVID-19.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

