Prezident USA Biden odmieta rozsiahlejší konflikt, Rusko podľa neho cíti zúfalstvo zo zlyhania

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden odmieta ruské tvrdenia, že by vojna na Ukrajine mohla prerásť do väčšieho konfliktu medzi Moskvou a Spojenými štátmi a ich spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorý by mohol priviesť svet na pokraj jadrovej konfrontácie.

Na podujatí v Bielom dome vyhlásil, že táto myšlienka je síce „znepokojujúca“, ale „nie je pravdivá“. Biden obvinil ruských predstaviteľov z preháňania a podotkol, že to iba „dokazuje zúfalstvo, ktoré Rusko cíti pre svoje žalostné zlyhanie“ počas invázie na Ukrajinu.

„Namiesto toho, aby povedali, že Ukrajinci odolávajú ruským silám, musia svojim ľuďom tvrdiť, že sú do toho zapojené Spojené štáty a NATO,“ povedal Biden. Dodal, že „nikto by sa nemal len tak vyjadrovať o použití jadrových zbraní“ a označil to za „nezodpovedné“.

Biden zároveň požiadal Kongres o ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine. Povedal, že boj na Ukrajine je bojom za slobodu a „nie je lacný, ale bude nákladnejší, ak svet ustúpi ruskej agresii“.

Na Slovensku poberá dávku v hmotnej núdzi 16-tisíc Ukrajincov. Výška príspevku ani zďaleka neprevyšuje sumu, ktorú dostávajú Slováci

Odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska, ktorí v marci požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, vyplatili úrady práce a sociálnych vecí prvú dávku. K takmer 60-tisíc občanom Slovenska, ktorým štát vyplatí bezmála 9 miliónov eur, pribudlo približne 16-tisíc poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z Ukrajiny.

Výška dávok pre odídencov z Ukrajiny neprevyšuje tie, ktoré sa vyplácajú občanom Slovenska. Ústredie práce o tom informovalo v tlačovej správe.

Ukrajincom vyplatili 2,17 milióna eur

Podľa predbežných údajov vyplatili úrady práce a sociálnych vecí v apríli pomoc v hmotnej núdzi 16,6 tisíca odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska.

Ľuďom postihnutým vojnou pomohli tento mesiac sumou takmer 2,17 milióna eur. Najväčšiu časť, celkovo takmer 350-tisíc eur, úrady vyplatili v Bratislave. V Košiciach to bolo celkovo približne 200-tisíc eur a v okrese Nitra viac ako 86-tisíc eur.

V rámci pomoci v hmotnej núdzi mali odídenci z Ukrajiny možnosť získať aj príspevok na nezaopatrené školopovinné dieťa. Takýchto príspevkov v apríli úrady vyplatili 9,2 tisíca.





Pri splnení podmienok stanovených zákonom mali odídenci z Ukrajiny pri pomoci v hmotnej núdzi nárok aj na ochranný príspevok.

Príspevky na deti

Ochranný príspevok v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi je možné poskytnúť napríklad starobným dôchodcom, osobe invalidnej z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, dočasne práceneschopným osobám, tehotným ženám. V apríli odídencom z Ukrajiny štát vyplatil celkovo 2,5 tisíca ochranných príspevkov.

Okrem pomoci v hmotnej núdzi majú odídenci z Ukrajiny možnosť požiadať aj o štátne sociálne dávky. O príspevok na starostlivosť o dieťa, jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.





„Odídenci z Ukrajiny v marci nepodávali žiadosti o vyplatenie štátnych sociálnych dávok. V apríli im tak štátne sociálne dávky vyplatené nebudú,“ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer.

