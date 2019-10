Prezident Trump sa snažil zbaviť Muellera, s Ruskom ale nespolupracoval

WASHINGTON 19. apríla (WebNoviny.sk) - Demokrati naďalej vyvíjajú tlak na prezidenta Donalda Trumpa po zverejnení dlho očakávanej správy o zasahovaní do prezidentských volieb v roku 2016 zo strany Ruska.

Trumpov tím hovorí o totálnom víťazstve

Žiadajú pritom, aby osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller verejne vypovedal pred Kongresom o svojej vykonanej práci.

Zredigovaná verzia záverečnej správy, zverejnená vo štvrtok, odhalila, že prezident sa snažil Muellera odstaviť od vyšetrovania pre údajný "konflikt záujmov". Trumpov právnický tím však správu napriek tomu označil za "totálne víťazstvo".

Takmer dvojročné vyšetrovanie

Spolu 448-stranový dokument je výsledkom 22-mesačného vyšetrovania vedeného Muellerom. Vyšetrovatelia podľa správy nenašli dostatok dôkazov o tom, že by Trump spolupracoval s Rusmi na snahách o ovplyvnenie volieb v roku 2016.

Mueller vyšetroval aj to, či sa Trump nedopustil marenia spravodlivosti snahami ovplyvniť vyšetrovanie. V tomto prípade však tím vyšetrovateľov nenašiel dostatok dôkazov na očistenie prezidenta a ani na to, že by spáchal trestný čin.

