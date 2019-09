Prezident SSC Neapol spôsobil rozruch na Jadrane, je odhodlaný kúpiť Hajduk

NEAPOL 17. septembra (WebNoviny.sk) - Prezident talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis prezradil, že má v úmysle kúpiť chorvátsky tím Hajduk Split. Odhodlanie 69-ročného filmového magnáta vzbudilo pri Jadrane pomerne veľký rozruch.

"Dajte mi šancu a kúpim Hajduk. Som pripravený na rokovania, ale nie s fanúšikmi. Baviť sa budem jedine s niekým z mesta alebo klubu. Nežartujem," povedal De Laurentiis v interview pre web sportske.jutarnji.hr.

Prezidentom je aj v Bari

Ak by sa táto transakcia uskutočnila, bol by to už tretí klub v De Laurentiisovom portfóliu. Okrem SSC Neapol je aj prezidentom v Bari.



Klub z juhu Talianska kúpil minulý rok, keď naň bol vyhlásený konkurz. Keďže v Bari sa nachádza omnoho lepší štadión ako v Neapole, De Laurentiis sa prednedávnom obrátil na Európsku futbalovú úniu (UEFA) s požiadavkou, či by "partenopei" nemohli hrávať domáce zápasy v pohárovej Európe práve v Bari.

SSC Neapol kúpil v roku 2004

De Laurentiis zároveň prisľúbil, že ak dôjde k zmene domáceho štadióna, z vlastného vrecka zaplatí na každý zápas do Bari tisíc autobusov pre neapolských fanúšikov.

De Laurentiis kúpil SSC Neapol v roku 2004 v čase, keď pôsobil v tretej najvyššej súťaži. Hajduk Split účinkuje medzi chorvátskou elitou, ale po šiestich kolách ročníka 2018/2019 má na konte iba štyri body. Portál transfermarkt.de odhadol hodnotu súčasného kádra Hajduku na 18,5 milióna eur.

