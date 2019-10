Prezident Seychel mal prejav pod hladinou oceánu, vyzval na boj proti globálnemu otepľovaniu

DESROCHES 14. marca (WebNoviny.sk) - Prezident Seychelskej republiky, ostrovnej krajiny v Indickom oceáne, sa v nedeľu prihovoril svetovým politikom z preskleného ponorného zariadenia z hĺbky 121 metrov pod hladinou oceánu.

Vyzval na boj proti klimatickým zmenám

Vo svojom prejave neďaleko brehu ostrova Desroches vyzval Danny Faure na urýchlené kroky v boji proti klimatickým zmenám, ktoré predstavuje pre krajiny ako je tá jeho existenčnú hrozbu.

Tá spočíva v kombinácii nárastu hladiny oceánov, vymierania koralových útesov, nadmerného rybolovu a ďalších faktorov.

"Tento problém je väčší ako my všetci, a s jeho vyriešením nemôžeme čakať na ďalšiu generáciu. Nemáme už žiadne výhovorky na to, aby sme s tým odmietali začať niečo robiť, a míňa sa nám čas," vyhlásil prezident v prejave, ktorý bol naživo prenášaný nad hladinu. "Musíme sa jednoducho pustiť do toho, čo treba spraviť. Vedci prehovorili," dodal Faure.

Obmedzenie emisií skleníkových plynov

Vedci zaoberajúci sa klímou sa zhodujú, že na globálne otepľovanie a klimatické zmeny, ktoré na svete v posledných desaťročiach prebiehajú, má veľký vplyv aj ľudská činnosť.

Za najdôležitejšie opatrenie v boji proti klimatickým zmenám označujú vedci čo najvýraznejšie a najrýchlejšie obmedzenie emisií skleníkových plynov do atmosféry.

Tento cieľ však naráža na neochotu zo strany predstaviteľov priemyslu a následne aj väčšiny vlád, ktoré často argumentujú aj obavou zo straty pracovných miest pre svojich obyvateľov.





