Prezident Pavel sa skepsou voči efektivite V4 netají, podľa Kollára by sme mali byť zapojení do povojnovej obnovy Ukrajiny

14.3.2023 (SITA.sk) - Česko aj Slovensko by mali mať možnosť zapojiť sa do povojnovej obnovy Ukrajiny, ktorej obidve krajiny teraz intenzívne pomáhajú. Povedal to v utorok predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár po stretnutí s novým českým prezidentom Petrom Pavlom.

Združenie krajín V4

Kollár informoval, že s prezidentom Česka diskutovali nielen o pomoci Ukrajine v súvislosti s ruskou inváziou, ale aj o predčasných voľbách na Slovensku a o združení krajín V4.

„Keď teraz pomáhame Ukrajine, budeme požadovať, aby v prípade povojnovej obnovy boli Slovensko a Česko zapojené do jej obnovy,“ uviedol Kollár, podľa ktorého by práce na obnove Ukrajiny mali pomôcť aj slovenským a českým firmám či ekonomike našich štátov.

Obaja politici sa bavili aj o Vyšehradskej skupine (V4), ktorá má podľa Kollára svoje opodstatnenie, pretože Česko, Poľsko, Maďarsko aj Slovensko majú cez V4 podstatne silnejší hlas v Európe. Skupinu štátov združených vo V4 preto treba podľa Borisa Kollára vnímať v širšom kontexte.

Postoje premiéra Orbána

Predseda parlamentu v súvislosti so vzťahmi v rámci V4 a niektorými postojmi maďarského premiéra Viktora Orbána poukázal na to, že ide v prvom rade o spoluprácu všetkých štyroch krajín a skupinu V4 by preto nezatracoval.

„Myslím si, že je veľmi dôležité v tom pokračovať, ale musíme si stanoviť priority a povedať si, ktorým smerom chceme ísť. Keď sa nám niečo nepáči, treba to partnerovi aj jasne povedať,“ povedal Boris Kollár.

Naopak, český prezident konštatoval, že sa nikdy netajil skepsou, pokiaľ ide o efektivitu skupiny V4. „Budeme musieť vážne uvažovať o tom, akým obsahom tú spoluprácu naplniť,“ uviedol Petr Pavel, ktorý ale nechce, aby sa rušilo niečo, čo malo svoj efekt.

Podľa neho môže V4 dosiahnuť koordináciu v otázke zahraničnej alebo bezpečnostnej politiky, a tiež môže poskytnúť priestor na spoluprácu a konzultáciu napríklad v ekonomickej či kultúrnej oblasti.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

