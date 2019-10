Prezident Kiska vzdal úctu podzemnej cirkvi, Čarnogurský či Mikloško pomohli demokratickej zmene

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska vzdal úctu odvahe členom podzemnej cirkvi, menovite Františkovi Mikloškovi či Jánovi Čarnogurskému.

Urobil tak pri príležitosti 31. výročia Sviečkovej manifestácie.

Odvážne bojovali za slobodu

"Zachovali sa statočne a slobodne, bez ohľadu na riziká, ktoré to vtedy prinášalo. Otvorili cestu k demokratickej zmene v našej krajine," uviedol Kiska na svojom facebookovom profile s tým, že účastníci mali určite strach, ale držali v rukách sviečky a modlili sa.

"Neochvejne stáli napriek vyhrážkam štátnej moci, napriek násiliu a kvíleniu húkačiek, napriek vodným delám zrážajúcim ľudí k zemi a napriek zatýkaniu," napísal prezident a pripomenul, že títo ľudia nemali šancu vedieť, že o rok neskôr, v novembri 1989, príde sloboda. "O to odvážnejší bol ich protest. Museli čeliť tomu, že ich komunistický režim bude tvrdo prenasledovať a doplatia na to aj ich rodiny. Ale napriek tomu ostali stáť so sviečkou v ruke, lebo mali v srdciach svoju vieru, svoje presvedčenie, svoju túžbu po slobode. Slobode, za ktorú boli pripravení prinášať obete," dodal prezident.

Významný odpor voči komunistickému režimu

Slovensko si 25. marca pripomína 31. výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu vo vtedajšej Československej socialistickej republike.

Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom. Proti zhromaždeným vtedy zasahovalo viac ako 1 000 príslušníkov Verejnej bezpečnosti. Organizátormi podujatia, ktoré malo ohlas aj v zahraničí, boli napríklad František Mikloško, Ján Čarnogurský alebo neskorší kardinál Ján Korec.





