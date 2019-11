Prezident Kiska prehral súd v kauze Veľký Slavkov, jeho právnik nevylúčil odvolanie

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, jeho právny zástupca Ladislav Scholcz nevylúčil, že voči verdiktu sa odvolajú. Informuje o tom

Franc sa prihlásil po dvadsiatich rokoch

"Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský totiž v piatok rozhodol v kauze sporných pozemkov pod Tatrami, o ktorých vlastníctvo sa sporil Ján Franc so slovenským prezidentom. Sudca dal vo verdikte za pravdu žalobcovi, a teda uznal vlastnícke práva k pozemkom Jánovi Francovi," píše portál.

Prezident Andrej Kiska sa ešte v máji vyjadril, že ešte v roku 1999 kúpil pozemky vo Veľkom Slavkove, ku ktorým sa po takmer dvadsiatich rokoch prihlásil Ján Franc.

Hľadali vhodný priestor na rodinný dom

Ten tvrdil, že Kiska pozemky získal nezákonne. Kiska deklaroval, že kúpil pozemok od istého človeka a nemal najmenšiu predstavu, že by na ňom bola akákoľvek ťarcha. "Ku kúpe daného pozemku došlo podľa prezidenta na základe inzerátu asi pred 16 rokmi. S manželkou si chceli postaviť rodinný dom a hľadali vhodný priestor."

„Pán, ktorý zastupoval firmu, mi ponúkol, že oproti pozemku by mohol byť na predaj nejaký ďalší, je to síce v extraviláne, lúky, pasienky, ale možno do budúcna by to mohol byť celkom dobrý pozemok pre nejaký podnikateľský zámer. Spýtal som sa na cenu, tá bola akceptovateľná, tak som povedal, že to kúpim,“ objasnil na sociálnej sieti Kiska," pripomína portál.





