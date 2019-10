Prezident Kiska podpísal lex brexit, začne platiť dňom odchodu Británie z Európskej únie

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska vo štvrtok podpísal zákon z 27. marca, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.

Zákon sa dotýka viacerých oblastí

Zákon, ktorý nadobudne účinnosť dňom odchodu Británie z EÚ, sa dotýka viacerých oblastí – rieši pohybové aj pobytové práva, otázky zabezpečenia sociálnych vecí, štúdia, uznávania dokladov či vodičských preukazov. Agentúru SITA o tom informoval Martin Lipták z Kancelárie prezidenta SR.

Lex brexit, zákon, ktorý reaguje na odchod Veľkej Británie z Európskej únie, parlament schválil v stredu. Štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička už predtým poukázal na to, že dnes vlastne nikto nevie, ako Británia opustí Úniu. Pripomenul, že v Británii žije či študuje zhruba 100-tisíc Slovákov.

Podobné zákony ako lex brexit prijímajú na základe reciprocity aj iné európske krajiny. „Na základe dohody s Veľkou Britániou by sme chceli, aby aj v prípade brexitu bez dohody ostali všetkým občanom SR zachované práva, aké využívali dodnes,“ povedal Ružička.

Opatrenia voči Londýnu

V prípade no deal, teda odchodu bez dohody, sa začnú voči Londýnu aplikovať opatrenia, aké sú zavedené voči akejkoľvek inej nečlenskej krajine. „Pre občanov by sa nemalo zmeniť nič zásadné. Mali by ďalej študovať, pracovať, v prípade nevyhnutnosti požiadať o zdravotnícku starostlivosť. Mali by na vstup a výstup z Británie využívať občianske preukazy a možnosť používať vodičské preukazy EÚ,“ vysvetlil štátny tajomník.





Podľa schváleného zákona doklad o získanej kvalifikácii, štúdiu vo Veľkej Británii bude uznaný na Slovensku aj po brexite. V prípade obchodu bez dohody je citlivá napríklad problematika kamionistov. Ružička dodal, že ministerstvo už dlhší čas upozorňuje dopravné združenia na to, aké doklady musia mať so sebou.





„Majú mať všetky doklady na tovar, ktorý budú prevážať a majú mať pripravené doklady, ktoré ich pustia do Veľkej Británie. Na druhej strane ich upozorňujeme, že sú veci, ktoré sú aj mimo nášho dosahu. Francúzski partneri odporúčajú, aby kamión nevychádzal z krajiny, pokiaľ nemá všetky doklady a papiere potrebné na vstup do Veľkej Británie,“ pokračoval Ružička.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !