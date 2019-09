Prezident Kiska počas svojho mandátu vymenoval stovky sudcov, povýšil tiež desiatky vojakov

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska počas výkonu svojho mandátu vymenoval až 291 sudcov všeobecných súdov. Pre dosiahnutie vekovej hranice ich zas odvolal 173.

Dosluhujúci prezident žiadal poslancov Národnej rady SR počas svojho funkčného obdobia, aby pri odvolávaní sudcov zmenili Ústavu SR.

Odvolanie sudcu musí odobriť aj Súdna rada SR

Podľa Kiskovho návrhu by funkcia sudcom všeobecných súdov automaticky zanikla dosiahnutím veku 67 rokov. Pri sudcoch Najvyššieho súdu SR by to bolo až 70 rokov.

K zmene však poslanci nepristúpili a tak platí súčasný stav, keď musí odvolanie sudcu odobriť Súdna rada SR a následne aj prezident.

Niektorí sudcovia však aj napriek pokročilému veku stále pracujú a najvyšší poradný orgán súdnej moci ich na odvolanie neschválil. K takýmto prípadom patrí súčasná šéfka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová či šéf Združenia sudcov Slovenska Juraj Sopoliga. Obaja kandidovali v tomto roku dokonca na sudcov Ústavného súdu SR.

Tri vojenské povýšenia In memoriam

Právomoci prezidenta sú pri návrhoch na povýšenie do generálskej hodnosti iné ako pri sudcoch. Pred ním musí povýšenie na návrh príslušného rezortu ešte odobriť vláda.

Počas piatich rokov Kiska povýšil do generálskej hodnosti deviatich príslušníkov Policajného zboru SR, šéfa Vojenského spravodajstva, jedného z Finančného riaditeľstva a až 25 profesionálnych vojakov.

Kiska udelil aj tri vojenské povýšenia In memoriam, jedno priamemu účastníkovi Slovenského národného povstania a jedno vo výslužbe.

Najviac si pri vojenských hodnostiach polepšil súčasný náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, keď ho Kiska na návrh vlády SR povýšil až trikrát.

Viac o téme: Inaugurácia Zuzany Čaputovej





